Set jornades per definir si el Girona somriurà o plorarà

El Girona es prepara per a un final de temporada d'allò més emocionant. El que no volien ni jugadors, ni tècnics, directius ni aficionats ha arribat i el conjunt gironí està destinat a patir, qui sap si fins a l'última jornada, en aquest tram final de Lliga. Les tres derrotes consecutives contra Athletic Club (1-2), Atlètic de Madrid (2-0) i Espanyol (1-2) i la revifalla -previsible- dels equips de la part baixa ha fet que el Girona es planti a 7 jornades per al final del curs amb els deures sense acabar. De ben segur que tot l'entorn, i també l'interior del club, va estar molt pendent diumenge dels resultats de Valladolid, Vila-real, Celta i Llevant, patint amb la remuntada dels gallecs i celebrant les victòries de Sevilla i Betis. Ara bé, no és qüestió d'estar cada jornada encomanant-se als altres perquè l'equip s'acabarà enganxant fort els dits i, en canvi, sí que convé al Girona fer la feina. Com va fer a Leganés (0-2), Vallecas (0-2) o al Santiago Bernabéu (1-2). Trobar una mínima regularitat a Montilivi i continuar amb la versió oferta en les exitoses visites a Madrid pot ser la recepta perfecta per arribar al somriure final.

Arribats a aquest punt, sí que és el moment de fer un cop d'ull al calendari i analitzar quins enfrontaments té cadascun dels set principals candidats a ocupar les tres places de descens. Amb el Leganés, l'Eibar i l'Espanyol a una distància més que respectable amb el Girona, comença el tall de clubs que s'esbatussaran per escapar de les brases. Parlar de calendari «fàcil» o «difícil» seria fer volar coloms perquè el futbol no és cap ciència matemàtica i, a més a més, a final de temporada sempre hi ha resultats imprevisibles. En el cas del conjunt d'Eusebio Sacristán sí que hom pot parlar de tres partits clau. Els tres propers contra tres rivals directíssims marcaran de ben segur l'esdevenir del Girona al campionat. Per començar diumenge contra el Vila-real. Si l'equip és capaç de batre els de la Plana encararia molt bé la temible doble sortida a Vigo (dissabte 20) i Valladolid (dimarts, dia de Sant Jordi). A més a més, els gironins també rebran a la penúltima jornada el Llevant a l'estadi, un altre rival directe. Sevilla (a casa) i Getafe i Alabès (a fora), tots tres conjunts que lluiten per entrar a Europa, són la resta de rivals dels gironins. L'última jornada, al Girona li toca visitar Vitòria per enfrontar-se a l'Alabès d'Abelardo Fernández.

El rival del Girona diumenge, el Vila-real, és l'equip que marca el descens. Els castellonencs, vius encara a l'Europa League, han de rebre a l'estadi de la Ceràmica Leganés, Osca i Eibar, tres rivals que potser ja no s'hi jugaran gaire res. Fora de casa, el Vila-real ha de visitar Anoeta, el Santiago Bernabéu i el Coliseum Alfonso Pérez.

A Vigo, el cel s'ha aclarit de cop. La recuperació de Iago Aspas ha donat la vida al Celta, que ha sumat 7 dels últims 9 punts. Ara, els gallecs han de visitar el Metropolitano, Cornellà, Leganés i San Mamés i rebre a Balaídos el Girona, el Barça i el Rayo. De la seva banda, el Llevant disputarà quatre partits com a local contra Espanyol, Betis, Rayo i Atlètic de Madrid. Fora de casa haurà de visitar Mestalla, el Camp Nou i Montilivi, tres estadis d'allò més complicats. L'altre equip que viu fora del descens és el Valladolid. Els castellans reben l'EuroGetafe dissabte a Pucela, per on també ha de passar el Girona, l'Athletic Club i el València. Com a visitant, el conjunt de Sergio González ha d'enfrontar-se a l'Alabès, l'Atlètic de Madrid i al Rayo. Rivals que s'estan jugant l'accés a Europa, el segon lloc o bé evitar el descens.

El triomf contra el València (2-0) ha revifat les esperances de salvació d'un Rayo Vallecano que semblava sentenciat. Els de Paco Jémez han de visitar l'Athletic Club, el Sevilla, el Llevant i el Celta mentre que a Vallecas hi passaran el Reial Madrid, el Valladolid i l'Osca. El conjunt aragonès, de la seva banda, rep a El Alcoraz el Barça, l'Eibar, el València i el Leganés i visita Vallecas, Vila-real i el Betis.



La Champions i la Copa del Rei

Endinsats del tot a la fase decisiva de la Lliga, cal tenir en compte altres factors que poden influir en les últimes jornades. La final de la Copa del Rei, les competicions europees i la gestió de les rotacions que facin els equips que encara estan vius a Europa com el Vila-real, el València i el Barça pot tenir un paper clau. En aquest sentit, el fet de tenir la Lliga més que encarrilada podria fer que el Barça se centrés del tot a la Lliga de Campions i rotés força a la competició regular. Els blaugranes són rivals d'Osca, Llevant i Celta en aquestes últimes jorandes. El València acabarà la Lliga al camp del Valladolid, només cinc dies abans de disputar la final de la Copa del Rei contra el FC Barcelona. A més a més, els del Túria reben el Llevant diumenge i també han de visitar l'Osca.

Sigui com sigui i passi el que passi amb els rivals, faria bé el Girona, com reivindia sempre Eusebio, de centrar-se en ell mateix i intentar derrotar el Vila-real diumenge. Després ja vindrà Vigo, i després, el Valladolid, un partit que pot ser clau.