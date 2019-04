La unió i la confiança són els ingredients de Delfí Geli per a la permanència

Delfí Geli, president del Girona, ha decidit sortir a escena per enviar un missatge de calma a l'entorn, alhora de transmetre total confiança cap a la plantilla i el cos tècnic que encapçala Eusebio Sacristán. Arran dels últims mals resultats, la situació classificatòria no és tan idíl·lica com fa poques setmanes, quan després de guanyar a Leganés semblava que l'equip havia posat la directa cap a la permanència. Tres derrotes consecutives han fet que el coixí respecte el descens hagi passat de nou punts a quatre, quan resten encara set jornades per jugar-se. Res que preocupi Geli.

«Continuem treballant per assolir el nostre objectiu, que no és pas cap altre que arribar al final de temporada mantenint-nos un any més a Primera», deia el president, en declaracions facilitades pel club. «Ningú ha dit que això seria fàcil i som conscients que hi ha molt poca diferència a l'hora de guanyar o perdre. Hem fet tres bons partits però no hem tingut sort ni encert, encara que això es pot girar en qualsevol moment». Per a Geli, ara el que s'ha de fer és estar «al costat dels nostres jugadors i tècnics», perquè són ells «els que ens han dut fins aquí. «Confiem amb ells», rematava, i deia que «així ens ho han demostrat fins ara» perquè «han superat moments difícils i situacions en què semblava que no se'n sortirien». El president recordava que «queden molts partits» i que «les adversitats les hem de treure tots junts». Feia, a més, una crida a l'afició. «Ha de demostrar que està amb l'entitat. Estem en una categoria privilegiada i estem lluitant per seguir un any més a Primera. Això és el que desitja tothom. Necessitem a la nostra gent. El seu escalf l'ha de sentir el futbolista a cada això perquè això pot marcar la diferència en una jugada en concret per guanyar o no un partit».



Cordero Vega, el diumenge

Per sisè cop aquesta temporada, el càntabre Adrián Cordero Vega xiularà un partit al Girona. Serà aquest diumenge, en el transcendental matx de lliga amb el Valladolid. De moment, ni a la Lliga ni tampoc a la Copa, els gironins han guanyat amb ell al camp. El balanç és de tres empats i dues derrotes. L'última, a casa amb l'Osca. A més, va ser l'àrbitre que va xiular el penal de Douglas Luiz al camp del Betis a l'últim minut. A Segona les coses milloren: dues victòries i les mateixes desfetes.