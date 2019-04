Bernardo, lesionat, es suma a les baixes de Granell i Douglas Luiz per rebre el Vila-real

Els problemes mai arriben sols i aquesta setmana es multipliquen al Girona FC. Diumenge arriba a Montilivi el Vila-real en una autèntica final per la permanència. Guanyar equivaldrà a posar-se amb 7 punts de marge quan només en quedaran 18 en joc. Qualsevol altre cosa equivaldrà a patir fins l'últim dia per assolir l'objectiu. Eusebio tindrà les baixes de Granell i Douglas Luiz, sancionats per acumulació de targetes, i avui se li ha afegit Bernardo, lesionat.

Segons un comunicat del Girona, el central colombià pateix un esquinç al genoll dret que el descarta pel duel d'aquest cap de setmana. El tècnic, per tant, tindrà disponibles Juanpe, Ramalho, Muniesa i, és d'esperar, Alcalá, a qui va donar descans dissabte contra l'Espanyol, per escollir qui se situa a l'eix de la defensa.

L'equip ha tornat aquest matí als entrenaments en una sessió a La Vinya després d'un parell de dies de descans. Eusebio haurà de treballar la fragilitat mental de l'equip i la davallada a les segones parts, sobretot a casa, on només han guanyat dos partits aquesta temporada. El Girona està obligat a vèncer el Vila-real abans de dues sortides també contra rivals directes, a Vigo i Valladolid.