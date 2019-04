Bogeria a Vigo per aconseguir entrades pel partit contra el Girona

Cues a Balaídos per una entrada per veure el Girona

Mentre a Girona les últimes tres derrotes seguides han dut el pessimisme entre l'afició, a Vigo l'entusiasme no s'atura en l'entorn del Celta. Les mesures preses pel club de cara al proper partit a Balaídos (precisament davant del Girona, el dissabte 20 d'abril) han tornat a desencadenar aquest mateix matí una febre a les taquilles amb una massiva presència d'aficionats a la recerca de les invitacions per a abonats (una per cap ) i les localitats a baix preu per al públic en general.

El Celta-Girona enfrontarà dos rivals directes per esquivar el descens. El duel no sembla que s'hagi de veure afectat pel fet de disputar-se en plena Setmana Santa.El fet d'enfrontar-se a un rival directe i els últims resultats aconseguits per l'equip de Fran Escribá han provocat que la febre per les entrades vagi en augment. A Girona, mentretant, els d'Eusebio segueixen preparant la primera de les set finals que els queden, aquest diumenge contra el Vila-real a Montilivi. Guanyar donaria un gran respir. Tot el que sigui no fer-ho, complicarà molt l'existència als blanc-i-vermells.

La pàgina web del Celta es manté inoperativa des de les 10 hores d'avui, coincidint amb l'obertura de taquilles i venda d'entrades -a preu reduït- i lliurament d'invitacions per al duel davant el Girona. Els aficionats gallecs han mostrat el seu malestar a travès de les xarxes.