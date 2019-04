La lesió de Bernardo obre la porta al retorn a la titularitat d'Alcalá

Canvi de cromos. Cau Bernardo i torna Alcalá. Intercanvi de peces per a la propera convocatòria. Aquí no hi ha volta de full i serà així. El central colombià, el tercer jugador amb més minuts de tota la plantilla (2.279), està descartat per al transcendental partit de diumenge contra el Vila-real a l'estadi. Se suma així a les absències ja conegudes dels sancionats Àlex Granell i Aleix Garcia, cosa que complica un xic més el panorama per a Eusebio Sacristán. Bernardo té un esquinç al genoll dret i no es recuperarà a temps per al cap de setmana. Preocupació? Potser tampoc cal fer-ne un gra massa. El seu lloc l'ocuparà Pedro Alcalá. Fins fa quatre dies, segurament el defensa en més bona forma del Girona. El mateix jugador que, tot i haver sigut intocable durant unes quantes setmanes, es va quedar sense ni un minut el dissabte passat en el derbi amb l'Espanyol. No només això, sinó que queia de la convocatòria en una sorprenent decisió del cos tècnic. Eusebio ho justificava pel cansament acumulat d'un futbolista que no havia fet altra cosa que encadenar titularitats. Així ho va explicar als mitjans. No ho va pair igual de bé el jugador. Ni va aixecar la veu, ni tampoc es va queixar. Ara, espera tornar ben aviat. Si pot ser diumenge, per donar un cop de mà en el que considera «el partit més important que hem tingut fins ara».

Perquè Alcalá va parlar ahir. Va fer-ho a l'Espai Gironès, abans d'asseure's durant una hora al costat de Patrick Roberts i Raúl García per signar autògrafs a la gentada que feia cua des de feia una estona. Més tard seria el torn de Pere Pons, Cristhian Stuani i el Choco Lozano. El primer tema que va abordar va ser la seva absència en l'última llista de convocats. Hi va passar de puntetes. «Són decisions de l'entrenador en les quals no puc entrar. L'únic que puc fer és donar suport a l'equip des de fora i intentar entrar de nou entrenant al cent per cent, per tornar i participar». Almenys, va confessar que «no m'ho esperava» i repetia que «són decisions davant les quals no puc fer res més que acceptar-les».

Per al diumenge, Alcalá serà un dels 18 escollits per enfrontar-se al Vila-real. Ahir es va saber que Bernardo es perdrà el partit. «Per desgràcia s'ha lesionat», lamentava el seu company, encara que tampoc donava per fet que això li donaria en safata la titularitat. «També hi ha Muniesa i Ramalho. Som quatre centrals disponibles i pot jugar qualsevol». El que sí que va defensar va ser el seu «bon moment», un dels millors que se li recorden des que vesteix la samarreta del Girona. «Em trobo bé físicament. Em sento fort, ràpid. No sé si és el meu millor moment, però sí que és bo. I tinc ganes de poder tornar a aconseguir una victòria aquest diumenge i fer un pas important per la permanència». Alcalá va començar fora de l'onze tipus d'Eusebio, però des de fa un grapat de jornades que ha guanyat protagonisme. Ja ha jugat 19 partits de Lliga i acumula 1.447 minuts. Vol que en siguin molts més i no el frena ni tenir el nas trencat; una lesió que, tot i així, no l'obligarà a jugar amb cap màscara ni cap protecció especial.

No només va parlar d'ell. També de la situació que viu l'equip. Després de «quedar dolguts» amb l'1-2 contra l'Espanyol, el vestidor ha «desconnectat» amb dos dies de festa i ha optat per passar pàgina. «Hem fet un molt bon entrenament i volem arribar al diumenge de la millor manera possible». Perquè contra el Vila-real «jugarem el partit més important de la temporada fins ara», ja que «si guanyem farem un pas molt important» cap a la permanència. Alcalá també va revelar que «estem intentant canviar coses i algunes dinàmiques de cara al descans. És evident que s'haurà de tocar alguna tecla perquè ens costa entrar a les segones parts. Entre tots hem de mirar de fer-ho de la millor manera possible». En pocs dies, primera oportunitat per posar-ho en pràctica. I ell que voldrà viure-ho al damunt de la gespa.