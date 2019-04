Mojica deixa enrere mig any de calvari i s'entrena amb el grup

Johan Mojica encara no té l'alta mèdica però confia rebre-la abans d'acabar la temporada i poder ser inscrit per ajudar l'equip en els últims partits. De moment continua fent progressos en la recuperació del trencament dels lligaments encreuats del genoll i ahir va participar per primera vegada en una part de l'entrenament amb el grup. Va ser poca estona, però prou com per agafar bones sensacions i, de passada, encomanar el seu optimisme en forma de rialla perenne als seus companys. Encara li queda camí per fer per tornar a posar-se la samarreta i competir, però sens dubte que ahir va ser un primer pas molt important. «Soc molt feliç de veure reflectida l'evolució en els primers entrenaments. Estic molt content de començar amb l'equip i fer els primers rondos, escalfament i la resta amb els companys. Confio continuar avançant bé», deia ahir als mitjans del club.

Mojica es va trencar el 18 d'octubre poc després de jugar el seu segon i únic partit del curs, un amistós contra el Tolosa a Peralada (l'altre va ser un amistós contra el Reus a l'estiu). «Anímicament estic molt content perquè tant els companys com el cos tècnic em reben amb molt d'amor», se sincerava. En aquest sentit, el colombià reconeix que durant aquesta primera presa de contacte amb el grup «va estar pendent del genoll, com és normal».

Pel que fa a la situació de l'equip a la Lliga, Mojica confia en els seus companys i els llança un missatge: «És fonamental saltar com lleons al camp en cada partit. A més a més, cal valorar quan tenim el resultat a favor i també saber mantenir la porteria a zero», deia. Mojica també agraïa el suport de l'afició i animava els seguidors blanc-i-vermells a continuar venint a l'estadi a donar suport. «El positivisme i l'alegria de la nostra gent ens ajuden molt al camp. Seran molt importants en aquesta recta final», assenyalava.

El Girona pot reactivar la llicència de Mojica -que està donat de baixa federativa- quan el carriler colombià rebi l'alta mèdica perquè disposa de fitxes lliures a la plantilla. A falta de set jornades per acabar la Lliga, si l'evolució del carriler colombià segueix sent positiva, la reaparició es podria produir aquesta mateixa temporada. El campionat s'acabarà el cap de setmana del 19 maig amb una visita a l'Alabès.