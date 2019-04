"Si no som capaços de guanyar cap dels propers tres partits potser sí que ens mereixem estar a baix"

Marc Muniesa ha assegurat avui a La Vinya, després de l'entrenament del Girona, que l'equip es jugarà el seu futur en els propers tres partits contra rivals directes com el Vila-real, el Celta i el Valladolid. I en aquest sentit, amb sinceritat, ha reconegut que "si no som capaços de guanyar cap d'aquests tres rivals, potser sí que ens mereixerem estar a baix". El central de Lloret ha recordat que "aquesta temporada sempre que no ens han sortit les coses l'equip ha reaccionat, però no es tracta només de dir-ho, cal fer-ho també al camp".

El jugador del Girona també ha reconegut que "fa poc ens pensàvem que ja estàvem salvats, teníem un coixí important respecte els perseguidors. Però en una setmana s'ha capgirat tot i estem immersos en la lluita per la permanència. Tant de bo ho poguem resoldre aviat i quina millor manera que fer-ho diumenge contra el Vila-real".

També ha assegurat que "contra el València, per voler guanyar, vam perdre, i contra l'Espanyol, veient que a la segona part ens costava més,l'empat no era cap mal resultat i vam tornar a caure als darrers instants. Si es torna a donar una circumstància així hem de veure que un punt ens acosta a l'objectiu". Amb tot creu que la millor recepta als mals de l'equip és trencar el malefici de Montilivi: "guanyar el Vila-real ens permetria deixar mig tocat un rival i donar un missatge a la resta de perseguidors que ens permetria allunyar-nos del perill, com va fer la jornada passada l'Espanyol".