Marc Muniesa: «Si no guanyem cap dels propers tres partits, ens mereixem estar a baix»

Que el Girona se la juga en els propers tres partits (Vila-real, Celta i Valladolid) és una evidència. Quan millor pintaven les coses per a l'equip d'Eusebio, una ratxa de tres derrotes seguides (Athletic, Atlètic i Espanyol) ha tornat a situar els blanc-i-vermells en la pugna per no baixar. El Girona, és cert, surt amb l'avantatge de tenir 4 punts de marge respecte del Vila-real (i el Valladolid) que marquen el perill. Però com admetia ahir Marc Muniesa, «si no som capaços de guanyar cap dels propers tres partits potser sí que ens mereixem estar a baix». Un toc d'alerta que el jugador va segellar dient que «aquest equip quan les coses no li han sortit bé ha reaccionat sempre, però no n'hi ha prou només de dir-ho, cal fer-ho també sobre la gespa».

Tots els càlculs segueixen situant la permanència entre els 37 i els 40 punts, uns 42 a molt estirar. El Girona és qui, de tots els equips en pugna, té l'objectiu més a prop, amb les seves 34 unitats. La davallada d'aquestes últimes jornades, com admetia Muniesa, ha agafat tothom una mica per sorpresa: «fa ben poc ens pensàvem que ja estàvem salvats, teníem un coixí important respecte als perseguidors, però en una setmana s'ha capgirat tot i estem immersos en la lluita». Amb ganes de poder trencar també la pèssima ratxa de l'equip a Montilivi, només dos triomfs aquesta temporada, el central de Lloret va indicar que «esperem poder certificar la salvació més aviat i quina millor manera seria fer-ho guanyant el Vila-real».

A la primera volta el Girona va sumar 10 punts de 21 contra els set rivals que li resten per jugar (triomfs contra Vila-real i Celta, empats davant Valladolid, Getafe, Llevant i Alabès, i només una derrota, a Sevilla). Repetir aquests números equivaldria, sens dubte, a la continuïtat de l'equip d'Eusebio per tercera temporada a Primera Divisió, ja que n'acabaria sumant 44. Marc Muniesa va insistir que «venen unes setmanes clau que marcaran el nostre futur» i va recordar que al Vila-real (0-1) i al Celta (3-2) ja els han guanyat. «Si ho tornem a fer, no només els deixarem tocats, sinó que tindrem l' average a favor». També va destacar que «confio plenament en l'equip, estem entrenant bé».



Punts perduts

Un dels temes que s'han parlat aquests dies al vestidor del Girona és la gestió de les segones parts i, anant una mica més enllà, els últims minuts dels partits. «Contra el València per voler guanyar vam perdre, i contra l'Espanyol potser veient que a la segona part ens costava més, l'empat no era cap mal resultat i el vam tornar a deixar escapar als últims instants. Si es torna a donar una circumstància així, hem de pensar que un punt també ens acosta a l'objectiu». Per Muniesa, en aquest bloc de tres partits que ve ara «l'important seria no perdre'n cap» i va ser aquí on va afegir que «si no som capaços de guanyar cap d'aquests tres propers rivals, potser sí que ens mereixem estar a baix». Des que és a Primera, el Girona mai ha caigut en llocs de descens.

Amb les baixes per sanció de Granell i Douglas Luiz, i l'absència de Bernardo per lesió, Eusebio es veurà obligat a retocar l'onze. Muniesa té opcions de tornar a situra-se per davant de la defensa, una posició de pivot on el jugador de Lloret se sent «còmode». «Jo estic per jugar on digui l'entrenador, al mig faltarà gent i estic preparat per fer el que calgui», va subratllar. En aquesta posició de pivot el selvatà va recordar que «feia temps que no hi jugava, ho havia fet un parell de cops a Anglaterra. M'agrada perquè sé el que pateixen els centrals i els laterals i em sento bé ajudant en l'aspecte defensiu, i en l'ofensiu intento sortir jugant la pilota». Muniesa va reconèixer que se sent «més comode de pivot que de lateral, on millor em trobo és de central i després al mig del camp també hi estic bé. Els laterals són ara més extrems i els que tenim aquí són de pujar i baixar, amb molta velocitat».