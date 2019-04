La visita a Getafe serà diumenge 5 de maig al migdia

El Girona ja coneix els horaris de la 36a jornada de Lliga en què visitarà el Coliseum Alfonso Pérez per enfrontar-se al Getafe. Els homes d'Eusebio jugaran a les 12:00 del migdia del diumenge 5 de maig. Serà, en principi, l'última jornada amb l'horari sense unificar perquè en les dues darreres (37a i 38a) la Lliga adoptarà la mateixa franja horària per als partits en què hi hagi quelcom en joc. D'aquesta manera, el Girona ja coneix els horaris de les properes 5 jornades contra Vila-real (diumenge 2/4 de 7), Celta (dissabte 20, 13:00), Valladolid (per Sant Jordi a 2/4 de 9), Sevilla (diumenge 27 a les dues i Getafe (diumenge 5 de maig a les 12.