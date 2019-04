Encomanats a la infal·libilitat de Stuani contra el Vila-real

Malgrat el reguitzell de garrotades que ha encadenat el Girona a l'estadi, Montilivi continua confiant en l'equip. Ho va demostrar dissabte passat en el derbi contra l'Espanyol i ho tornarà a fer demà en el duel contra el Vila-real (2/4 de 7). Un partit que pot condemnar el Girona al patiment en cas de perllongar la ratxa de 10, sí, 10, jornades consecutives sense guanyar com a local, o bé permetre respirar una mica a l'equip en cas de triomf, o també empat. Sigui com sigui, l'objectiu passa per guanyar un parell de partits, pel cap baix, d'aquí a final de temporada i, si és contra un rival directe, tindrà doble valor. És per això que el vestidor s'ha conjurat aquesta setmana per intentar acabar amb la mala ratxa a casa i superar un Vila-real que tampoc passa pel seu millor moment anímic després de caure de manera dramàtica contra el Celta (3-2) , Betis (2-1) i dijous el València a l'Europa League (1-3) i de veure com el Barça també els castigava privant-los del triomf amb dos gols en l'afegit (4-4).

Després de les molèsties al soli que no li van permetre actuar al 100 % contra l'Espanyol, el club ha mimat Stuani aquesta setmana per què estigui en plenes condicions físiques. Eusebio Sacristán, i també l'afició, és conscient que bona part de les opcions d'arribar a la permanència passen per la punteria del davanter uruguaià, autor de 19 gols aquesta temporada entre Lliga i Copa. També ho saben els rivals, que cada cop li deixen més espais. De fet, contra l'Espanyol, entre Naldo i Hermoso pràcticament només el van deixar respirar per llançar el penal. Sigui com sigui, Montilivi s'encomana a Stuani en aquestes darreres 7 jornades per estacar una permanència que es pot complicar si no es tanca aviat.

El rival de demà del Girona, el Vila-real, no és el rival contra el qual més cops s'ha enfrontat Stuani ni tampoc al qual més gols ha marcat durant la seva carrera esportiva des que va aterrar a l'Estat el 2009. La víctima preferida de l'uruguaià és el Rayo Vallecano (9 gols), per davant del Reial Madrid (6 gols). Els seus espectaculars registres des que vesteix la samarreta del Girona fan que siguin ben pocs els rivals que es resisteixen a la seva punteria. De fet, només Betis, Sevilla i Valladolid -contra els dos últims encara s'hi ha d'enfrontar aquest curs- no saben què és encaixar un gol de Stuani amb el Girona. En aquest sentit, qui sí que sap com les gasta el Matador de Tala és el Vila-real. El conjunt groguet l'ha patit en les tres vegades que s'ha enfrontat al Girona a Primera Divisió. Tres partits, tres gols i tots al porter castellà Sergio Asenjo. Aquest és el balanç del charrúa contra els de La Plana en una temporada i mitja. Tot va començar a Montilivi la temporada passada en un partit que Bakambu va decantar per al Vila-real tot i que Stuani va retallar distàncies i a punt va estar d'empatar (1-2). A partir d'aquí, l'uruguaià s'ha convertit en un malson per al Vila-real. Així, en les dues visites que ha fet el Girona a l'antic Madrigal, ara estadi de la Ceràmica, Stuani hi ha deixat la seva empremta. Primer, el curs passat amb un cop de cap marca de la casa que va obrir un marcador que el Choco Lozano tancaria a la represa (0-2). Enguany, també a terres castellonenques i en un dia complicat per al club arran de la no sortida de Portu al Sevilla, Stuani es va encarregar de parlar a la gespa i donar els tres punts al Girona (0-1). Un gol, el del passat 31 d'agost, vital per al començament de Lliga d'un Girona que havia perdut contra el Madrid (1-4), empatat amb el Valladolid (0-0) i acabava de perdre Timor. A més a més d'aquests tres gols, Stuani també va perforar la porteria grogueta la temporada 2011-12 quan defensava els colors del Racing de Santander.

Amb 7 jornades per al final de la temporada, Stuani suma 18 gols a la Lliga i és a tres d'igualar el seu registre del curs passat amb el Girona (21). Si aconsegueix batre el Sevilla i el Valladolid en els duels que encara ha de jugar l'equip tindrà l'honor d'haver marcat a gairebé tots els equips contra els qual s'ha enfrontat amb el Girona. Només n'hi haurà mancat un, el Màlaga, al qual la temporada passada no va poder perforar la porteria. És clar que Stuani valora totes aquestes estadístiques però també que de ben segur que signaria acabar la temporada amb el Girona salvat encara que sigui sense poder ampliar gaire més els seus registres golejadors.