El dia idoni per recuperar la felicitat

No és una final, però el Girona l'ha de disputar com si ho fos. Amb el mateix cor que l'ha portat a Primera, un territori el qual no estava destinat a trepitjar. Amb la mateixa voluntat amb què ha competit al llarg d'aquestes gairebé dues temporades, on s'ha fet un fart de meravellar gràcies a resultats que pocs s'esperaven. Amb l'amor propi que ha dignificat l'essència més pura de l'»Orgull Gironí», un missatge tan romàntic com significatiu de la millor etapa de la història blanc-i-vermella. Acompanyats d'un Montilivi incapaç de fallar a un equip que li ha regalat incomptables alegries, és el dia on el Girona s'ha de recordar, si no ho sap ja, que l'any que ve ha de tornar a navegar entre els millors equips de l'Estat. Tindrà més o menys encert, costarà més o menys, però la implicació està garantida. I contra el Vila-real, el dia que el Girona pot fer el pas endavant tranquil·litzador que li permeti no caure en cap parany estrany en les jornades que faltaran, tenir el factor emocional a favor és un punt de partida interessant. Sobretot, quan la dinàmica a Montilivi és de tot menys bona; perquè per trobar l'última victòria cal remuntar-se a finals del mes d'octubre, fa cinc mesos i mig. També, quan de les cinc últimes jornades en perds quatre; després de l'alè revitalitzador que van significar els tres triomfs consecutius a Madrid. Si avui els d'Eusebio guanyen, el descens quedarà a set punts. I a falta de divuit punts per jugar, tothom hauria de signar amb sang tenir aquest avantatge.

Però si el Girona és incapaç de guanyar, el més important és no perdre, perquè allargarà la incògnita una setmana més encara amb un partit de marge. El que ningú vol contemplar és què pot passar en cas d'una derrota, perquè el factor psicològic serà terrible abans de visitar, consecutivament, els camps del Celta i del Valladolid. Encara que si el Girona té urgències, el Vila-real en té més. I els mateixos Valladolid i Celta. O el Llevant. Per no parlar de l'Osca i el Rayo Vallecano. Qualsevol d'aquests sis equips es canviaria, amb els ulls tancats, per la situació dels gironins.

Per mirar de superar el Vila-real, Eusebio modificarà el seu onze inicial. Bernardo, lesionat, no hi serà. Com tampoc els sancionats Àlex Granell i Douglas Luiz. Presumiblement, Alcalá, Raúl García i Aleix Garcia recuperaran el seu lloc, i Muniesa, que contra l'Espanyol va actuar al lateral esquerre, farà de pivot defensiu. Al lateral dret, Porro i Ramalho es jugaran una posició, mentre que la resta de l'alineació serà la mateixa que tothom coneix: amb homes de pes com Bounou, Juanpe, Pons, Borja García, Portu i Stuani. A la banqueta, com a revulsius, el val·lisoletà tornarà a tenir Lozano, Doumbia i Roberts. A ells s'hi han d'afegir els dos jugadors del Peralada convocats, un fet que feia setmanes que no passava: Paik i Soni formen part de la llista de divuit, perquè ahir mateix el Girona va informar de les lesions de Valery, amb molèsties al psoas il·líac esquerre, i Planas, amb una lesió a l'adductor llarg de la cama esquerra.

El Vila-real, que porta una entrebancada de por, i que no està dissenyat per lluitar pel descens, fa setmanes que no rutlla. Il·lusionat amb l'Europa League, tot i la derrota del dijous contra el València, ha anat allargant els seus problemes a la Lliga mentre alternava un somni europeu que sembla que aviat s'acabarà. I, sense saber com, s'ha vist amb un peu al fang i en una situació difícil de gestionar, des de qualsevol punt de vista. Calleja té el dubte d'Álvaro, a l'eix defensiu, però tot fa indicar que recuperarà Costa i Manu Trigueros, i perd Víctor Ruiz, sancionat. Sigui com sigui, i després de tres partits sense guanyar, s'aferrarà a qualsevol possibilitat, per petita que sigui, per continuar aspirant a una salvació que encara té a les seves mans. Com el Girona, que depèn de si mateix i vol regalar una victòria a la seva afició per recuperar la felicitat a Montilivi.