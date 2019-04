Eusebio manté el discurs optimista

Eusebio Sacristán, que ahir estava de celebració perquè va ser el seu aniversari, és una persona optimista. Ni en les pitjors situacions s'ha desviat d'un discurs que proclama amb la boca ben oberta, esperant que tothom l'escolti. Positiu per naturalesa, no va fer cap crida a l'eufòria quan el seu Girona, allà per principis de desembre, tenia deu punts de marge respecte al descens. Tampoc es va deprimir quan, dos mesos després, l'Osca va fer saltar la lògica a Montilivi, i va deixar als blanc-i-vermells a només un punt de la divuitena posició. Immers en el darrer tram de competició, en aquell que decidirà si el Girona viu un tercer any entre els millors, amb quatre punts de marge sobre el descens tot i haver perdut en quatre de les últimes cinc jornades, el positivisme es manté ferm com el primer dia. «Setmanes enrere ja hem comentat la situació en què ens trobem, no anem més enllà del partit immediat. El duel contra el Vila-real és molt important. Ens agradaria passar per una situació més bona, però aquesta és la que tenim i no la podem canviar. Seguirem amb el mateix estat d'ànim per intentar sortir-ne», va dir Eusebio, que també va aclarir que l'equip ha passat una setmana allunyat de dramatismes. «Estem bé, hem treballat amb tranquil·litat i normalitat. Estem centrats en la feina diària per donar el millor de nosaltres. Tenim una bona mentalitat i l'actitud és la correcta, valorem molt les nostres fortaleses».

El val·lisoletà confia plenament en una plantilla que ja ha demostrat saber sobreviure quan tocava. «Parlar de suposicions no ens servirà per a res, podríem estar millor però també pitjor. Dependre de nosaltres ens fa ser positius i optimistes; si donem continuïtat a tot allò que fem bé, estem segurs que tindrem el premi ben aviat». A Montilivi, però, guanyar sembla una missió impossible: el Girona no ho aconsegueix des de fa cinc mesos i mig. Ja han passat deu partits, on només ha sumat cinc dels trenta punts en joc. «No podem canviar el passat, així que ens centrem en el present esperant tenir un futur millor. No podem incidir en les circumstàncies que ja queden enrere, ens esforcem a intentar capgirar la dinàmica perquè ens arribi allò que estem perseguint: la victòria. La plantilla ho entén així, i està molt compromesa. Ens donem suport els uns amb els altres i ha de continuar d'aquesta manera. Sentim que el nostre moment arribarà». Durant la setmana, jugadors com Aleix Garcia i Muniesa han enviat missatges per creure en la salvació. El to d'Eusebio va seguir la mateixa línia. «A la plantilla la veig tranquil·la i amb confiança, i jo l'acompanyo. Si sentís sensacions diferents, em preocuparia més; però això no està passant. Sempre he vist el mateix, d'aquest col·lectiu, que treballa amb molta determinació i un ambient molt bo. La gent és conscient de la situació, que sabem que és difícil, però tenim confiança». El mirall del curs passat, on el Girona va lluitar per entrar a Europa fins al darrer moment, és incomparable perquè la realitat de l'equip és la que es viu aquest any. «A mesura que els clubs creixen, els reptes i l'exigència són majors. No conformar-te i voler més, sempre és bo i ajuda a ser millors. Però no ens hem de lamentar del que no tenim i fer-nos mal pensant que podríem viure en una altra posició, perquè ens frustrarà. Hem d'estar satisfets amb el nivell que ensenya l'equip, i als jugadors se'ls ha de felicitar. Volem estar més amunt del que estem, però no ens podem precipitar abans d'hora. Estem molt a prop de tenir-ho i ara hem d'estar tots junts».



Set absències destacades

Les baixes de Bernardo, Planas, Valery, Mojica i Aday, per lesió, i de Granell i Douglas, per sanció, no fan variar el guió. «Comptem amb una sèrie de futbolistes preparats per jugar i esperem superar les dificultats que ens presentin. El Vila-real és un bon equip, però nosaltres també ho som», indicava Eusebio, que sap que un triomf el separarà en set punts de la línia vermella. Dels perseguidors, però, no en vol saber gaire cosa. «Guanyar ens pot permetre apropar-nos als números que esperem sumar per assegurar la permanència. Els rivals no ens han de descentrar, és inevitable conèixer què fan però saber-ho no ens ha d'allunyar del focus. Hem de pensar i centrar-nos en nosaltres mateixos, només així aconseguirem la permanència». Els de Calleja, amb més necessitat, no ho posaran senzill. «És un conjunt que passa per dificultats a la Lliga, i el fet de combinar dues competicions s'ha de tenir en compte perquè els pot condicionar els resultats. La dinàmica no és molt bona, en general, però durant l'any han sabut superar instants de cert risc. Té jugadors amb molta qualitat i una plantilla amb molt prestigi, serà un duel directe molt difícil per a tots dos. Hem d'entendre i saber llegir el partit, perquè serà molt variable i qui es mogui millor, tindrà una petita superioritat», va finalitzar.