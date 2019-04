Eusebio sent els primers xiulets de l'afició pel canvi de Patrick Roberts

L'anglès Patrick Roberts, que acumula 500 minuts aquesta temporada, va tornar ahir a l'onze titular del Girona. Roberts hauria pogut ser el revulsiu en atac que necessitava l'equip per trencar la mala dinàmica a Montilivi –que ja fa massa que dura– i va acabar sent un dels destacats. La sorpresa entre el públic de l'estadi va arribar al minut 63 quan Eusebio Sacristán introduïa el primer canvi. I és que Seydou Doumbia entrava al terreny de joc per l'anglès, una decisió que no va agradar gens. La resposta a la grada va ser un allau de xiulets acompanyats de crits com «Eusebio dimissió» o «Eusebio veste'n ja» contra el tècnic de La Seca. Des dels crits de «Salamero dimissió» que es van escoltar a l'estadi en un partit de Copa contra el Celta el 2009 no se sentia una cosa similar.

Davant les crítiques, Eusebio va dir que «prenc les decisions que crec que són millors per a l'equip». Sobretot, tenint en compte que «Roberts portava temps sense jugar». Després de patir una lesió musucular en el partit de Copa contra l'Alabès, just en el moment més dolç de la seva etapa amb el Girona, l'extrem anglès ha estat més de tres mesos sense reaparèixer al terreny de joc. Va tornar en escena rellevant Portu al partit contra el Rayo de principis de març i des d'aleshores fins ahir només havia diposat de minuts a comptagotes. Precisament va ser una lesió del murcià, la que va permetre a Roberts fer-se un lloc a l'onze inicial. El seu debut va ser a València amb una victòria (0-1). A partir d'aquí, només va gaudir de la titularitat en tres partits de lliga més contra el Leganés, l'Espanyol i l'Atlètic perquè la lesió a la Copa li va impedir la continuïtat.

Entrant sempre a partir dels últims deu minuts, Roberts va recuperar la titularitat al duel contra el Vila-real (0-1). Una oportunitat que no tenia des del passat mes de desembre, quan els gironins van enfrontar-se a l'Atlètic (1-1). I d'això ja fa 18 jornades. «Respecto que el públic pugui pensar diferent, però treballo cada dia amb els jugadors i prenc les decisions que considero oportunes», va afegir Eusebio.

El jugador cedit pel City va arribar amb la il·lusió d'enfrontar-se davant grans equips com el Barça o el Reial Madrid, una fita que aquesta temporada no haurà assolit.



L'assignatura pendent de Doumbia

A diferència de Roberts, a qui Montilivi encara espera que marqui diferències, Doumbia continua sense convèncer els aficionats del Girona. Havent de fer front als xiulets que va produir la seva entrada a la gespa, el davanter ivorià va estar a punt de reivindicar-se amb una rematada de cap que va ser frustrada per Asenjo. Hauria estat una bona ocasió per salvar l'equip i, de retruc, guanyar-se el públic.