Eusebio: «Hem de recuperar la mentalitat que va dur el Girona a Primera»

A Montilivi es comença a viure una mena de Dia de la marmota. No només pels resultats que hi col·lecciona el Girona, que també. Sinó per la situació que es viu just després del xiulet final a la sala de premsa. D'una banda, perquè comença a convertir-se en el pa de cada dia sentir els crits de joia i el reggeaton amb el volum al màxim del vestidor visitant mentre els entrenadors diuen la seva. I de l'altra, perquè el discurs d'Eusebio és gairebé calcat, setmana rere setmana. Tampoc li queden massa arguments. Parla d'aixecar-se, de fer-se forts, de creure-hi, de seguir endavant. La història de sempre. Ahir, nova desil·lusió a l'estadi i contra un rival directe, cosa que complica, i de quina manera, el futur a l'equip. Com que encara queden sis jornades, Eusebio no vol pas llançar la tovallola i ahir hi afegia algun ingredient extra. «Haurem de generar un estat anímic que ens permeti valorar el que tenim. És tot just la segona temporada del Girona a Primera i s'està passant un moment difícil. S'ha d'analitzar d'on venim. El que hem de fer és recuperar la mentalitat que va dur l'equip a Primera, guanyar-nos de nou el premi que vam aconseguir fa dos anys».

Això no treu, i així ho va valorar el tècnic, que l'actual és un «moment dur i difícil per a nosaltres». Són quatre derrotes consecutives i això pesa. «La nostra realitat és la que és i hi hem de conviure des de la serenor. Toca passar aquest moment de dolor. Com és lògic, voldríem estar millor i ens hem d'aixecar, fer-nos forts». Segons Eusebio, els jugadors són «conscients» de la pressió que suposa tot plegat. «Aquesta situació de tenir a prop la recompensa ens fa voler i desitjar que arribi aviat, però no ens està arribant i això ens pot generar ansietat i frustració. Estem intentant portar-ho de la millor manera possible i una d'elles és assumir que la situació és la que és».

Ara, el millor que es pot fer, tot i que sigui «dur» encadenar una ratxa «tan negativa» de resultats, és «intentar estar en les mateixes condicions possibles a l'hora de transmetre a l'equip la millor de les energies». Perquè Eusebio considerava que és ell el «primer» que ha d'estar «tranquil» per «prendre decisions» i també «fort» per fer «veure la realitat» que viu el Girona ara mateix. El primer pas no és cap altre que el de posar-se a treballar «al cent per cent» en el duel de dissabte a Balaídos. «Tenim una propera oportunitat de sumar tres punts que ens acostarien al nostre objectiu». Perquè salvar-se encara és a l'abast i ahir repetia, com ha fet d'altres dies, que «buscarem els 42 punts, els 43 o els que siguin necessaris per salvar-nos».



Roberts i els xiulets

A Eusebio se li va preguntar, i no poc, pels xiulets que van sorgir arran del canvi de Patrick Roberts, ahir titular i un dels millors fins que va enfilar cap als vestidors. «Prenc les decisions que són les que crec que són millors per al meu equip. Ve molt de temps sense jugar un partit complet i necessitàvem una cosa diferent en atac. Doumbia és, juntament amb Stuani, el millor jugador que tenim a l'hora de definir. Respecto que el públic pugui pensar alguna cosa diferent, però jo treballo cada dia amb els futbolistes i veig com estan física i anímicament». Va seguir amb el tema dels xiulets. «Ho accepto i respecto. És lògic que en algun moment la gent pugui estar descontenta i, si és amb mi, ho assumeixo. Però els demano que estiguin amb l'equip». I va negar que se senti qüestionat pel club pels mals resultats. «Hem estat sempre junts, donant-nos suport i així ho continuarem fent».