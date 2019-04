Juanpe, el vuitè jugador amb 100 o més partits oficials de la plantilla

L'aposta per la continuïtat és evident a Montilivi i només així s'explica que l'actual plantilla no faci més que veure com augmenta el seu comptador de partits oficials amb la samarreta blanc-i-vermella. L'últim d'atrapar la centena ha estat Juanpe Ramírez. Cap rara avis, perquè com ell ja n'hi ha set més. El central canari era titular el diumenge passat, completant els 90 minuts de la derrota amb el Vila-real, l'enèsima a l'estadi. Suficient per disputar la seva actuació número 100. Fitxat l'estiu del 2016 procedent del Valladolid, s'ha guanyat la confiança de Pablo Machín, primer, i d'Eusebio Sacristán, després. A tot això, en menys de tres anys ha acumulat 63 partits a Primera, 34 a Segona i tres a la Copa del Rei. Temps per veure 24 targetes grogues, però sense arribar a ser mai expulsat. Tot i que aquest curs no l'acompanya la punteria, una de les moltes virtuts de Juanpe és la seva facilitat per veure porteria. És central, però això no li impedeix acumular fins a set gols amb la samarreta blanc-i-vermella. Cinc d'aquests van arribar l'any passat, el del debut de l'equip a Primera. I el seu.

És el vuitè jugador de l'actual plantilla que iguala o supera els 100 partits oficials al club. I molt probablement no serà l'últim. El superen, per aquest ordre, el també central Pedro Alcalá, amb 107; el davanter Portu, que en duu 109; són 140 els que ha jugat Aday Benítez; mentre que Borja García puja fins als 147. El tercer esglaó del podi l'ocupa Jonás Ramalho, amb 152. Una mica per sobre hi trobem Àlex Granell. El capità en comptabilitza 183. Per damunt de tothom treu el cap Pere Pons, amb 204.

Aquesta temporada Juanpe s'ha tornat a convertir en una peça important. Com ho va ser a Segona, en l'any de l'ascens. És el tercer jugador amb més minuts de la plantilla a la Lliga: 2.363 en 28 partits.