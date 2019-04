L'esperança del Celta és també una bèstia negra del Girona

Moaña i la pesca van de la mà. El municipi de Pontevedra és una porta oberta al mar, llar també de grans esportistes. Potser el que té més renom és Iago Aspas. Als seus 31 anys i un llarg recorregut, s'ha convertit en tot un ídol a Balaídos. És l'esperança del Celta per mantenir-se a Primera. Superada una lesió i la posterior recaiguda, el seu retorn ha sigut balsàmic. Amb ell a la gespa, el seu equip ha revifat, sortint del descens i mirant cap amunt. I és ell la gran amenaça d'aquest dissabte per al Girona, que també se la juga després de complicar-se la vida amb uns resultats tan inesperats com innecessaris. D'obstacles se'n trobarà molts. Un ambient hostil, un rival motivat, una plantilla de qualitat. I per descomptat el mateix Aspas. Una mena de «bèstia negra» per als gironins. Ja no només per tot el perill que té a les seves botes, sinó també perquè ja ha fet uns quants gols conjunt blanc-i-vermell.

En l'última dècada fins ara, el gallec s'ha enfrontat fins a deu cops al Girona. Ho fa fet a Primera, també a Segona i fins i tot en un partit de Copa. Just aquesta competició va ser la primera que va creuar els camins de club i jugador. L'octubre del 2009, Montilivi va assistir a una exhibició de Michu; el Celta, llavors entrenat (curiosament) per Eusebio Sacristán, es classificaria guanyant per 1-3. Un dels gols visitants va ser obra de Iago Aspas. Era el primer dels quatre que ha marcat als gironins al llarg de la seva carrera. Aquella temporada va repetir a la Lliga, donant un cop de mà als seus per imposar-se al mateix escenari, aquest cop per 1-2. Va veure porteria de nou dos cursos més tard, aquest cop a Balaídos: 2-0 s'acabaria imposant el Celta. Li ha fet gols a Segona, a la Copa i no ha volgut faltar a la cita a la màxima categoria. Aquesta temporada participava en el 3-2 a Montilivi. No va servir per guanyar, però el seu potser va ser el millor gol de la nit, amb un excel·lent llançament de falta que va superar la tanca i també el porter Yassine Bounou.

Tot i haver-se perdut alguns mesos de competició per culpa d'uns problemes físics, els números actuals d'Aspas són excel·lents. És el millor golejador espanyol de Primera i el sisè màxim artiller de la Lliga amb 15 gols. Una autèntica amenaça que la defensa gironina faria bé de tenir molt en compte aquest cap de setmana si no vol sortir escaldat.



Stuani tampoc se n'està

Si a Aspas se li dona bé el Girona, tres quarts del mateix passa amb Stuani i el Celta. L'uruguaià també ha fet quatre gols al conjunt gallec com a professional. No pas els primers anys. La punteria li ha vingut ara, en els darrers anys i sobretot des que vesteix de blanc-i-vermell. El curs 14/15, quan encara era jugador de l'Espanyol, va marcar a Balaídos però el seu equip va perdre per 3-2. L'any passat, ja defensant l'escut del Girona, també va veure porteria en aquell mateix escenari en un matx que acabaria amb taules al marcador: 3-3. Aquesta temporada ha repetit i per partida doble. Va fer dos gols en el 3-2 a Montilivi de la primera volta.