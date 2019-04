Eusebio deixa fora Ramalho i Lozano per al partit de demà al migdia al camp del Celta

Douglas, Bernardo, Granell i Valery són les quatre novetats en la convocatòria, de dinou jugadors, que Eusebio ha fet pública avui per encarar el transcendental duel de demà al migdia Balaídos contra el Celta en la primera de les dues sortides consecutives que l'equip afronta davant dos rivals directes per la salvació (dimarts juga al camp del Valladolid).



Douglas Luiz i Granell, que es van perdre per sanció el partit contra el Vila-real, i Bernardo apunten directament a l'onze titular mentre el jove Valery torna a entrar en els plans d'Eusebio després de sortir d'una lesió. A l'altra cara de la moneda el central Jonas Ramalho i l'hondureny Choco Lozano que s'ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. Aday, Mojica i Planas són baixa per lesió.