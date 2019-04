Eusebio Sacristán: "Sabem què ens trobarem a Balaídos"

"Ens hem de recuperar des de la tranquil·litat, hem de tenir un punt de pausa per prendre les millors decisions damunt del terreny de joc. I seguir confiant, estant units i insistint en la feina del dia a dia, no hi ha cap altre camí", ha valorat Eusebio Sacristán, en la prèvia del partit que el Girona jugarà dissabte a Balaídos contra el Celta. "Veig a la plantilla bé, la mentalitat és d'un equip madur que està sabent assimilar tot el que ha viscut en les darreres setmanes. Assumim el dolor que provoca el fet d'haver perdut tants partits seguits però necessitem aixecar-nos i estar forts. Estem decidits a donar el millor de nosaltres en favor del col·lectiu, són tres punts molt importants".

Bernardo, a l'eix defensiu, podria ser una de les novetats a la convocatòria; juntament amb Àlex Granell i Douglas Luiz. Valery, per la seva part, no està del tot recuperat i serà dubte fins a l'últim moment. Eusebio, tot i la pressió, està convençut de sumar els tres punts. "Guanyar significaria tallar la ratxa de derrotes consecutives i no només seria un cop d'efecte a escala de resultats, sinó en l'àmbit anímic. En les últimes jornades, el Celta ha sabut capgirar el seu estat. Sobretot, a casa, enganxant a una afició que li dona un suport absolut. Sabem què ens trobarem i estem treballant tenint en compte tots els condicionants".

Aquesta setmana, aficionats del Girona van anar a l'entrenament de l'equip a donar-los ànims. A Eusebio se li ha preguntat per la xiulada que va rebre diumenge passat, quan va decidir canviar Roberts per Doumbia al tram final. "Des que vaig arribar, he notat que l'afició està molt unida a l'equip i al club, i que té un nivell de compromís i d'identitat molt elevat. No veig cap fissura entre les parts, però entenc que en un moment determinat la gent es frustri. Penso el mateix que l'altre dia, volia buscar una cosa diferent i vaig escollir: el públic pot tenir una altra idea, però qui té la responsabilitat sóc jo". El val·lisoletà sap que una derrota provocaria que el Celta els passés a la classificació, però no vol ni pensar-hi. Una de les claus, serà aturar Iago Aspas. "Sempre estudiem com juguen els rivals, ho fem cada jornada. I sabem que una de les fortaleses del Celta és la influència de Iago Aspas, però el col·lectiu està per damunt de les individualitats. Aspas és un futbolista molt intel·ligent i desequilibrant, però jo em vull fixar en com els podem superar a tots i no només a ell. Si ho fem així, tindrem més opcions de sortir amb la victòria a la butxaca", ha finalitzat.