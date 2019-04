Guanyar és clau i no perdre, bàsic

S'acosta el tram final i decisiu del campionat de lliga. Avui a Balaídos els gironins inicien una setmana de tres partits en què tindran l'oportunitat de certificar la permanència o, en cas contrari, quedaran immersos en la lluita de la salvació fins al final. A Vigo l'equip d'Eusebio es trobarà amb un conjunt que ha reaccionat com a local guanyant el Vila-real, amb remuntada inclosa, i la Reial Societat de manera merescuda. El Girona necessita reaccionar i els jugadors han d'aprendre a aïllar-se de la pressió, han de conviure en situacions de risc al mateix moment que necessiten imposar caràcter i personalitat per poder capgirar una dinàmica negativa. Manar en el marcador, controlar les fases de joc de l'adversari sense perdre el control, mantenir el ritme i la intensitat en tot moment i sobretot estar dins el partit, l'equip ha de competir i els futbolistes han d'acabar la temporada al màxim nivell per complir amb l'objectiu marcat a l'inici. Montilivi d'una vegada per totes.



Tres entrenadors. Els gallecs han patit una temporada convulsa, molts canvis a la banqueta, la lesió del seu jugador més important i un mal inici de lliga han estat les claus que han portat el Celta de Vigo a lluitar tota la temporada per sortir de la zona baixa. L'argentí Antonio Mohamed va arribar al futbol espanyol per dirigir el club de Vigo i reemplaçava Juan Carlos Unzué però els mals resultats d'una plantilla pensada per tornar a lluitar per la zona mitja alta van provocar la seva destitució. Amb el fitxatge de Miguel Cardoso es buscava un revulsiu però una victòria en onze jornades a la banqueta i només cinc punts aconseguits van suposar de nou un relleu en la direcció tècnica. Ara amb l'exentrenador del Vila-real i Getafe Fran Escribà els gallecs han sortit del descens, amb set punts de nou possibles en la darrera setmana de tres partits l'equip va reaccionar instal·lant-se en una dinàmica positiva, els gallecs creuen en la salvació, ompliran l'estadi de Balaídos i pressionaran molt per buscar una victòria que els permetria superar el seu rival en la classificació.



Iagos Aspas-Maxi Gómez. El Celta és uns dels equips més golejats del campionat, en defensa l'equip de Vigo ha tingut molts problemes, ha estat golejat en diverses ocasions i els ha costat molt trobar la solidesa necessària per aconseguir deixar la porteria a zero. A la porteria va començar la lliga Sergio Álvarez però des de fa unes quantes jornades Rubén Blanco s'ha consolidat sota pals, al darrera una línia defensiva formada per quatre jugadors la poden formar Hugo Mallo a la dreta i l'uruguaià Lucas Olaza a l'esquerra mentre l'argentí Gustavo Cabral i el mexicà Néstor Araujo es situaran a l'eix com a centrals. Al centre i per dominar la zona de creació la tripleta local buscarà portar el ritme de partit, l'eslovè Stanislav Lobatka serà el pivot que jugarà per davant dels centrals, al seu costat com a interiors poden jugar-hi el turc Okay Yokuslu, Jojabed Sánchez o l'exjugador del Betis Ryad Boudebouz. Tot i que els d'Escribà poden oferir dubtes en defensa la perillositat dels seus jugadors d'atac els serveix per continuar guanyant partits. Al revés del que li passa al Girona, depèn massa de Chistian Stuani, el Celta disposa de dos davanters amb capacitat golejadora. Iago Aspas és la seva figura, el golejador pot ocupar qualsevol de les posicions atacants, s'adapta bé en un sistema format per dos extrems i un davanter centre on es desenvolupa millor jugant a la banda, pot jugar amb un 1-4-4-2 situant-se com a punta com també pot fer-ho d'enllaç realitzant bons moviments entre línies. Aspas va estar lesionat i el seu equip ho va notar però com que s'ha recuperat a temps s'està convertint en el futbolista més important i el revulsiu dels locals. L'altre davanter que caldrà marcar molt bé és Maxi Gómez, l'uruguaià és un jugador d'àrea, bon rematador, amb presència física, potent en la conducció i dominador dels espais curts. Aspas ha anotat quinze gols a la lliga i Maxi Gómez n'ha fet onze, la parella atacant és la gran esperança gallega i sens dubte que bona part del desenllaç del partit passa per la participació i l'efectivitat que puguin mostrar aquests dos futbolistes.



Amb la versió visitant. L'equip d'Eusebio ha encadenat quatre derrotes de forma consecutiva de les quals tres han estat a Montilivi, Athletic Club, Espanyol i Vila-real, i una fora de casa en un dels estadis més complicats, al Wanda Metroplolitano contra l'Atlètic de Madrid. Si els gironins estan fora del descens és a causa dels números aconseguits quan juga de visitant, el pitjor local de la lliga és un dels millors quan no juga davant la seva afició. Sense tanta responsabilitat, alliberats de la pressió que s'imposen els propis jugadors i jugant amb més tranquil·litat el Girona ha competit molt bé en desplaçaments molt complicats. La sensació és que el plantejament del tècnic es pot executar millor en situacions en què el contrari porta la iniciativa del joc i cedeix espais que no quan els d'Eusebio han de ser protagonistes amb la pilota i es veuen condicionats a atacar contra defenses ordenades. Al Girona li costa jugar bé quan ha de realitzar atacs posicionals, elabora el joc buscant les centrades per Stuani però els adversaris coneixedors de les qualitats del davanter redueixen espais, el marquen molt bé i eliminen qualsevol opció de rematada. A fora quan el rival vol dominar el joc la recuperació de pilota guanya importància i futbolistes com Portu o fins i tot Patrick Roberts poden trobar-se més còmodes per atacar. El matx tindrà fases en què els dos equips disposaran d'oportunitats per realitzar el seu joc i hem d'esperar que els gironins puguin fer un partit similar al que van fer a Madrid, Vallecas o Leganés.



No perdre. En les darreres jornades la part baixa de la classificació s'ha anat comprimint. Les encallades de Girona i Llevant han servit perquè equips com Vila-real i el propi Celta de Vigo poguessin estar molt a prop de la salvació. Ara tots els punts són importants i sobretot si es poden guanyar contra rivals directes, diumenge els gironins van perdre contra el Vila-real i els valencians van retallar tres punts de cop en el mateix moment que traslladaven tota la pressió als jugadors d'Eusebio. Un cop jugat el partit, observem que perdre va significar un resultat molt dolent i que l'empat a hores d'ara estaria molt ben valorat. Aquesta idea és la que han d'intentar mantenir els jugadors del Girona en el partit d'avui, el Celta és un rival directe, per tant, guanyar-lo suposaria una injecció de moral i un pas de gegant cap a la salvació però en cas que no sigui possible s'ha de buscar un punt com sigui.