El Valladolid remunta un 0-2 i treu un punt de Vitòria

En els primers minuts de partit, veient la greu errada de Yoel que va permetre a Guidetti marcar el primer gol de l'Alabès, molts aficionats del Girona van pensar que la permanència estava una mica més a prop. Minuts més tard, però, veient com Óscar Plano o Sergi Guardiola posaven amb problemes la defensa de l'Alabès els mateixos aficionats del Girona van canviar d'opinió: llavors pensaven que el partit de dimarts a Zorrilla serà molt dur. Tot i veure's amb un 0-2 en el marcador en el minut 24, Joni va fer el segon per l'Alabès, el Valladolid va acabar sumant un punt ahir a Vitòria (2-2). Amb 32 punts, els castellans surten, de manera provisional, de la zona de descens que ara torna a ocupar el Celta abans del partit d'aquest migdia contra el Girona. Això sí, els castellans van veure com Keko havia de ser substituït per lesió abans del descans. Amb tota probabilitat serà baixa dimarts contra el Girona.

En el partit d'ahir, el Valladolid va reaccionar a un inici horrible després d'haver encaixat un gol esperpèntic. En el minut 4, el seu porter Yoel Rodríguez va evitar un córner sobre la línia de fons però va calcular malament el posterior rebuig, rebotant en John Guidetti per colar-se a la porteria. Jony Rodríguez va marcar el segon dels locals en una falta lateral que ningú va encertar a refusar fins que va entrar directe a la porteria. Però la fe del Valladolid li va valer un gol a prop del descans. Va ser obra de Joaquín Fernández, pentinant també una falta lateral. A la meitat del segon temps, Enes Ünal va fer el 2-2 en transformar un clar penal sobre Guardiola en un empat que va fer embogir el partit en els compassos finals, amb doble ocasió inclosa per a Sergi Guardiola tot i el quadre castellà no va poder culminar una remuntada que hauria estat nefasta per al Girona.