El Girona es jugarà gran part de la permanència al camp del Valladolid

Arribats a aquest punt, el Girona ha de ser valent. No li queda cap altre remei que acceptar que passa per una situació difícil, però que encara hi té molt a dir, en una lluita per una permanència que s'està fent eterna i que no té, ni de bon tros, lligada. Perquè depenent dels resultats del Llevant, que s'enfronta a l'Espanyol aquest migdia, i del Vila-real, que rep el Leganés a 2/4 de 7, podria caure en descens si surt derrotat dimarts del José Zorrilla, on s'ha mostrat incapaç de guanyar durant els seus vuit desplaçaments històrics. De fet, els blanc-i-vermells no només no han sumat mai cap triomf, sinó que exceptuant l'empat a 0 de la temporada 2015-16, la del frustrat ascens a Primera contra l'Osasuna, ha marxat sempre amb les mans buides. Començant per un escandalós 8-1 del curs 1958-59 i acabant per un ajustat 2-1, l'any del gloriós ascens a Primera. Aquell dia, l'equip de Machín va jugar amb: René, Cifuentes, Alcalá, Kiko Olivas (Borja García, 46'), Juanpe, Aday (Coris, 80'), Pere Pons, Granell, Portu, Cristian Herrera i Longo (Fran Sandaza, 64'). Ni aquell any va haver-hi sort, perquè Valladolid és territori maleït per a un Girona que també hi va perdre els cursos 2010-11 i 2011-12 per 1-0 i el 2014-15 per 2-1. A la Copa, tres quarts del mateix: l'any 1975 va caure eliminat 3-0 i el 2014, 2-0.

Acostumats a obtenir bons resultats en els seus partits a camp contrari, els homes d'Eusebio Sacristán encadenen dos desplaçaments consecutius perdent perquè a la derrota d'ahir a Vigo (2-1), cal sumar-hi la patida al Wanda Metropolitano contra l'Atlètic (2-0). De fet, el balanç general és el pitjor que ha viscut mai el Girona des del seu aterratge a l'elit, perquè s'enfila a les cinc derrotes consecutives: contra l'Athletic (1-2), l'Atlètic (2-0), l'Espanyol (1-2), el Vila-real (0-1) i el Celta (2-1). Fins ara, la pitjor sèrie era de quatre partits seguits, també amb Eusebio a la banqueta, produïda entre finals de gener i principis de febrer en els partits amb el Betis (3-2), el Barça (0-2), l'Eibar (3-0) i l'Osca (0-2). La mala dinàmica es va allargar a les sis derrotes consecutives, si tenim present els partits dels quarts de final de la Copa del Rei jugats contra el Reial Madrid, amb el 4-2 al Santiago Bernabéu i l'1-3 a Montilivi. El Girona, que lluitarà fins a l'últim alè per una salvació que tota la ciutat desitja, haurà d'arreglar els seus números contra el Valladolid, que només suma 14 punts al costat de la seva afició. Si no és el pitjor local, és perquè el Girona només n'ha tancat 12.