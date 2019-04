«Hem de saber conviure amb aquesta situació»

Vigo tampoc va ser l'escenari de la revifalla del Girona i l'equip va encadenar la cinquena derrota consecutiva. Una desfeta que el situa a només dos punts del descens abans de visitar el Valladolid, el rival que marca la zona vermella. Una situació límit -tot i que encara quedaran 4 jornades- que alguns ja es veien a venir fa temps i a la qual s'ha arribat en el pitjor moment. Tant és així que dimarts l'equip podria entrar en zona de descens si perd a Valladolid i avui el Llevant i el Vila-real guanyen els seus partits.

Ahir a Vigo l'equip no va mostrar la imatge d'un equip que s'hi està jugant la vida. No es va veure al seu joc l'espurna o capacitat de supervivència que, en canvi, divendres sí que havia ofert el Valladolid a Vitòria on va igualar un 2-0. El panorama és fosc però Eusebio Sacristán no pensa llançar la tovallola. «Hem de reaccionar ja i tant de bo sigui a Valladolid. Cal sumar i canviar aquesta dinàmica. Hem d'alçar-nos i pensar que encara queden molts punts en joc», deia el tècnic ahir al final del partit. Per a Eusebio, veure l'equip a tocar del descens, no ha de suposar cap neguit afegit; sinó que és «una prova». «Si ens toca viure un moment de pressió hem de demostrar personalitat, maduresa i tot el que s'ha de tenir per assolir l'objectiu. Cal superar aquest repte. Ens ho hem de guanyar i saber conviure amb aquesta situació», afegia.



Unitat

El tècnic va admetre que la situació per la qual travessa l'equip és «complicada». «Cada vegada encarem els partits amb entusiasme per canviar la dinàmica. Quan no ens surt bé són moments de dificultat davant els quals cal sobreposar-s'hi». El tècnic va insistir molt en la idea de reaccionar i remar plegats a la recerca del cop d'efecte tan esperat. «Nosaltres ens n'hem de sortir. Ens hem de fer forts. Per molt dur que sigui la garrotada del moment, cal reaccionar. Com més forts estiguem, més possibilitats tindrem d'assolir l'objectiu».



El sistema

Pel que fa al partit, Eusebio va reconèixer que havia canviat el sistema a la mitja part perquè «el guió del partit deia que calia canviar coses a la segona part». El tècnic va recuperar el 3-5-2 sacrificant Roberts i Aleix Garcia. «El Celta era superior a la primera part, ens estava generant ocasions i no teníem el control del matx en cap moment» assegurava el tècnic que subratllava que «Boufal ens estava creant molts problemes. A la represa hem intentat corregir-ho amb el canvi de dibuix i ho hem fet tot i que en una acció de qualitat ens ha fet el gol».

En aquest sentit, la possibilitat de mantenir el sistema clàssic del Girona les últimes temporades i que ell ha intentat canviar durant tot l'any. «El canvi de sistema és una possibilitat que tenim. Comptem amb jugaors per plantejar les dues situacions. Tot depèn de com se sentin els jugadors. Em decidiré pel que faci sentir més forts els futbolistes». Unes declaracions que, unides a les de Cristhian Stuani pocs minuts després, deixen força clar que recuperarà, d'aquí a final de temporada, el tradicional 3-5-2 que va instaurar Pablo Machín quan va arribar ara fa cinc anys.



La Lliga

La situació dibuixa ara un escenari amb el Girona fora del descens i cinc jornades per disputar. La visita a Valladolid marcarà de ben segur d'esdevenir de l'equip a la temporada tot i que encara restaran 12 punts per jugar-se. En aquest sentit i qüestionat sobre si veia el seu exequip, el Celta, salvant-se, Eusebio va respondre que encara no. «Hi ha uns quants equips lluitant per un mateix objectiu. El que encari millor la situació i sigui més fort se'n sortirà. El Celta ha reaccionat. Té jugadors amb experiència i de qualitat».