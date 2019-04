Stuani: «La realitat és que queden cinc jornades i estem fora del descens»

Veient el despropòsit dels primers quaranta-cinc minuts d'ahir a Balaídos, Eusebio Sacristán estava obligat a moure fitxa. Ho va fer sacsejant l'equip i retocant el sistema per tornar al clàssic 3-5-2 amb tres centrals i dos carrilers. El tècnic tornava així al sistema habitual dels últims anys i s'allunyava de la seva proposta mare. El resultat no va ser positiu i el canvi tampoc va ser gaire productiu. Sí que però, el Girona va aconseguir l'empat i va tenir tocat el Celta durant un quart d'hora abans de la genialitat de Boufal que va suposar el 2-1 final. A més a més, l'equip no va patir tant defensivament. Per tot plegat, el tècnic reconeixia al final del partit que era una possibilitat recuperar el 3-5-2 dimarts contra el Valladolid. Ho decidirà, tanmateix, parlant amb els jugadors i es decantarà pel sistema amb el que se sentin «més a gust». En aquest sentit, Stuani manfiestava ahir que el Girona havia «corregit coses» a la segona part amb el canvi de sistema després que «a la primera part ens han superat i no trobàvem la manera de refer-nos». Un missatge clar.

El gran referent del Girona va ser l'encarregat també d'enviar un missatge de calma i unitat a l'entorn. «Estem amb l'equip a mort. A les bones i a les dolentes. Desitjo i demano a la gent que ens faci costat i anem en la mateixa direcció. Al vestidor ho donem tot i ningú es guarda res perquè el Girona sigui l'any que ve a Primera». Stuani recordava també que «la realitat és que manquen cinc partits i som fora del descens».