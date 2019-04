Eusebio Sacristán: «Vivim una situació que no esperàvem viure»

"Volem el triomf, perquè ens aportaria un pas de gegant importantíssim. Darrerament, hem patit situacions adverses que ens estan fent més forts en l'àmbit col·lectiu i individual. Vivim una situació que no esperàvem viure, i ens toca tenir personalitat i demostrar que volem la permanència, que desitgem seguir a Primera el curs que ve", ha dit Eusebio Sacristán, que ha convocat dinou futbolistes per al transcendental partit de demà a Valladolid, amb el retorn de Ramalho, Lozano i Valery. Qui no viatja és Aleix Garcia, per decisió tècnica.

Tornarà al 3-5-2 d'inici o mantindrà el 4-1-4-1? Eusebio no ho ha assegurat. "Podem jugar de les dues maneres perquè ho hem treballat durant tot el curs. Acabarem de valorar quina fórmula fem servir a Zorrilla", ha finalitzat.