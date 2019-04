«Ho donarem tot, desitgem guanyar el Valladolid»

«Dissabte estàvem tristos, però després de l'entrenament d'avui (per ahir) ja hem tornat a posar l'èmfasi a tenir una mentalitat adequada. Sabem que el partit contra el Valladolid serà molt important, i hem d'intentar sumar els tres punts que ens allunyin de la zona de descens com més aviat millor», assegurava ahir, des del Municipal de Palamós, Aleix Garcia, que es va apropar a veure la final juvenil del MIC. El futbolista del Manchester City, que viu la segona temporada com a cedit al Girona, encadena dues titularitats consecutives a la Lliga, davant del Vila-real i el Celta, tot i que va ser un dels substituïts per Eusebio al descans de Balaídos, quan el val·lisoletà va canviar el sistema. Conscient que les cinc derrotes seguides han esvaït qualsevol marge de seguretat, perquè el descens, ocupat pel Valladolid, és a només dos punts, García va recordar que la plantilla no té res més al cap que no sigui sortir amb els tres punts del José Zorrilla: «Ho donarem tot, això és innegable, desitgem guanyar el Valladolid». Preguntat per si era un avantatge el poc temps de marge entre un partit i l'altre, perquè un resultat positiu faria oblidar ràpidament l'última desfeta, va dir que «afortunadament, el futbol et dona constants oportunitats per canviar l'estat d'ànim».

Amb passat al MIC

Aleix Garcia va presumir d'haver disputat, al seu dia, el prestigiós torneig MIC, que ahir va finalitzar amb la disputa de les darreres sis finals, jugades a Figueres i Palamós. «És un torneig que vaig tenir l'oportunitat de viure des de dins, i volia viure l'experiència de veure'l des de fora. He vingut a gaudir del futbol, hi ha molt bons jugadors. S'ha vist un gran nivell durant tots aquests dies, els equips han ofert un gran espectacle». Jugadors com Piqué, Neymar o Coutinho també el van disputar de petits. «Diu molt de la seva força que pel MIC hagin passat tantes estrelles que avui competeixen al màxim nivell. És un gran torneig, a escala internacional, i és una vivència immillorable per a tots els joves», va concloure.