El Valladolid s'entrena sense set futbolistes que podrien ser baixa

Sergio González, tècnic del Valladolid, no guanya per a disgustos: al mal moment del seu equip, s'afegeixen les incomptables baixes que han afectat durant el curs del retorn a Primera. Sergio té fins a cinc baixes segures per lesió: Luismi, Stiven Plaza, Duje Cop, Verde i Hervías. Tampoc hi serà Antoñito, sancionat. I encara té tres dubtes més: Keko, pendent dels seus isquiotibials, Borja -pateix una contusió lleu- i Moyano, que podria recuperar-se i ser titular al lateral dret. Com a mínim, recupera Rubén Alcaraz, que no va jugar a Vitòria per sanció.