El Girona viatja avui mateix cap a Valladolid i Eusebio parla al migdia

El Girona, que ahir ja es va exercitar al PGA de Caldes de Malavella, realitzarà el seu darrer entrenament abans del decisiu duel a Valladolid, aquest mateix matí. Com és habitual, serà a les 11 hores a l'estadi de Montilivi. Un cop acabi la sessió, el club farà oficial una llista de convocats en què s'esperen algunes novetats, com el retorn de Ramalho i Valery, o la possible presència de Lozano, segons hagi evolucionat en les últimes hores de la «petita lesió» als isquiotibials de la cama dreta. A les 13 hores, Eusebio Sacristán farà la roda de premsa abans de marxar a Valladolid.