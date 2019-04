Tercera vegada que el Girona perd cinc partits seguits des del retorn a l'LFP

La derrota a Balaídos, a banda de confirmar la pitjor sèrie del Girona a Primera Divisió, que encadena cinc derrotes consecutives, iguala la sèrie més gran des del retorn a l'LFP, el 2008, que fins ara s'havia produït en dues ocasions. La primera, en el curs 2008-09, amb Agné a la banqueta: l'Hèrcules (3-0), l'Alabès (0-1), el Sevilla Atlètic (2-1), el Xeres (0-2) i l'Elx (2-1) van fer caure el tècnic del seu càrrec, sent reemplaçat per Javi Salamero. La segona va ser durant la temporada 2013-14 i és compartida per Javi López i Pablo Machín, entre els duels amb el Las Palmas (2-1), el Còrdova (0-1), el Sabadell (4-0), el Múrcia (0-1) i l'Sporting (3-1). El sorià havia substituït el català després de la golejada a la Nova Creu Alta. Ara, Eusebio Sacristán ha igualat aquestes dues sèries després de les derrotes contra l'Athletic Club (1-2), l'Atlètic de Madrid (2-0), l'Espanyol (1-2), el Vila-real (0-1) i el Celta de Vigo (2-1).