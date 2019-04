Tres equips i un objectiu: no caure a l'infern de Segona

El Girona ha dormit aquesta nit en la setzena posició, una mica més a prop d'un descens que es veurà en joc demà, quan els blanc-i-vermells es presentin a jugar al José Zorrilla, l'estadi d'un Valladolid situat en el divuitè lloc, i a dos punts dels d'Eusebio. L'equació és clara: després que el Vila-real i el Celta l'hagin superat aquest cap de setmana, si el Girona torna a perdre, també veurà com se li escapa el conjunt castellà, i haurà de tenir un ull posat en el Llevant-Betis de dimecres, perquè fins i tot podria caure, per primera vegada des que va aterrar a Primera, en les posicions fatídiques que el tornarien a Segona quan acabi el curs. Buscant motius per a l'optimisme, cal dir que si el Girona suma dos dels tres resultats possibles -victòria o empat- acabarà una jornada més fora de les brases. Si empata, mantindrà els dos punts d'avantatge sobre el Valladolid, i el goal-average individual, tal com ha passat amb el Vila-real (0-1 i 0-1) i el Celta (3-2 i 2-1) quedaria empatat perquè a Montilivi, en l'estrena d'un curs on l'afició està recordant què era patir, Girona i Valladolid van empatar a zero. Però si guanyen, els gironins no només donaran un cop de puny anímic a la seva situació actual, sinó que deixaran molt enfonsats els castellans, que es quedarien a cinc punts amb només dotze per disputar. No és un tot o res perquè, tal com s'està demostrant en la Lliga més igualada dels últims anys pel que fa a la lluita per la salvació, tothom encara es deixarà punts per un camí que s'entreveu dur de gestionar i ple de neguit. Però millor deixar de fer passos enrere, abans que sigui massa tard i la reacció final sigui estèril.

La victòria del Vila-real contra el Leganés (2-1) deixa el conjunt groguet amb 36 punts en la catorzena posició que ocupava el Girona abans de començar la jornada que ahir va concloure i amb quatre de marge sobre el descens. Darrere d'ell, amb 35, hi ha el Celta, que es va fer fort guanyant els d'Eusebio al seu estadi (2-1). El Girona, que ha llançat a les escombraries el marge de nou punts que tenia fa un mes després de la victòria contra el Leganés, continua patint amb els 34 punts que fa cinc jornades que acumula. Sí, cinc jornades. I té sort que el Llevant no ho ha fet gaire millor, perquè té els mateixos punts, i també és a dos del descens. A la jornada 37, la penúltima del campionat, per cert, hi ha un Girona-Llevant a Montilivi. Ja en zona de descens hi trobem el Valladolid, amb 32 punts, el Rayo Vallecano, amb 28, i l'Osca, amb 26. Els dos últims, que van empatar a zero aquest cap de setmana, cada cop ho tenen més difícil per mantenir-se amb vida.

La quinzena de punts que ha de posar en joc el Girona decidirà el seu destí a Primera, que continua depenent exclusivament de si mateix. Sis d'ells seran contra rivals directes en aquesta terrible lluita: demà a Valladolid, i l'esmentat duel contra el Llevant. Dels altres nou, sis seran contra dos rivals que es barallen per la quarta posició, la que dona dret a jugar la Lliga de Campions: el Sevilla visitarà Montilivi diumenge, i el Girona anirà a Getafe el cap de setmana següent. Els tres punts que faltaran es disputaran a la darrera jornada, a Mendizorrotza i contra un Alabès que potser no s'hi juga res. Els d'Abelardo són vuitens i empaten amb l'Athletic, setè i situat a la zona prèvia de l'Europa League. El sisè, el València, ja és una mica més lluny.

El Vila-real jugarà en les pròximes jornades contra la Reial Societat, l'Osca, el Madrid, l'Eibar i tancarà el campionat contra el Getafe, mentre que el Celta s'enfrontarà a l'Espanyol, el Leganés, el Barça, l'Athletic i el Rayo. Llevant i Valladolid, els que semblen els dos rivals amb qui el Girona es jugarà les garrofes, tampoc tenen un calendari gens agradable. El Llevant rep el Betis, visita un Barça que podria ser campió de Lliga, rep el Rayo Vallecano, ve a Montilivi i acaba a casa contra l'Atlètic de Madrid, que tampoc hi tindrà res a dir. El Valladolid, a banda del duel contra el Girona, juga al Wanda contra l'Atlètic, que ja podria haver perdut la Lliga o que la pot perdre aquell dia, rep l'Athletic Club, immers de ple en l'intent de treure el cap a Europa, es presentarà a Vallecas contra un Rayo que si no és a Segona, poc li faltarà i finalitzarà la Lliga contra el València. Per la seva part, el Rayo jugarà contra el Sevilla, el Madrid, el Llevant, el Valladolid i el Celta; i l'Osca amb l'Eibar, el Vila-real, el València, el Betis i el Leganés.