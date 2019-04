Amistats perilloses

La final que enfrontarà el Valladolid i el Girona serà especial per a set dels integrants dels dos equips, que tindran el cor encongit mentre defensen els seus colors actuals. Kiko Olivas i Rubén Alcaraz, titulars al Valladolid, van formar part de la històrica plantilla que va pujar a Primera el curs 2016-17 amb el Girona. Keko, que no hi serà per lesió, va actuar amb els blanc-i-vermells a Segona. Per part gironina, Juanpe, puntal a l'eix, torna a la que un dia va ser casa seva. Com Eusebio i Onésimo, el tàndem a la banqueta. Mojica, des de casa, serà l'últim dels set futbolistes que avui jugaran contra un dels clubs que s'estimen.

Kiko Olivas i Rubén Alcaraz són dos dels futbolistes que han viscut el creixement imparable del Girona en els darrers anys. També van ser dos dels homes descartats amb l'ascens a Primera, al qual tots dos van contribuir amb un esforç encomiable. Olivas va estar dues temporades a Montilivi (2015-17), i va arribar a jugar 63 partits oficials, en què va marcar sis gols -cinc en el seu primer any- abans de fer les maletes cap a Valladolid, on va aconseguir l'ascens en el seu primer any. És a dir, Olivas va aconseguir dos ascensos consecutius a Primera; un fet gairebé inaudit. Per la seva part, Alcaraz, traspassat per una xifra pròxima al milió d'euros aquest estiu, també va vestir la samarreta blanc-i-vermella del 2015 al 2017, va disputar 50 partits i va marcar vuit gols, sis l'any de l'ascens. El migcampista català va jugar l'any passat a préstec a l'Almeria. Qui fa més temps que va jugar al Girona és Keko Gontán, amb problemes als isquiotibials que el descarten per al duel d'aquesta nit. Keko va arribar a Montilivi durant el mercat d'hivern del curs 2010-11 i va contribuir a una temporada força bona -l'equip va acabar a la zona mitjana- amb 11 partits.



Eusebio, una llegenda

La trajectòria d'Eusebio Sacristán al futbol espanyol parla per si sola. A Valladolid, la ciutat que el va veure créixer, va estar-hi nou temporades, en dues etapes: del 1983 al 1987 -on va guanyar la Copa de la Lliga- i del 1997 al 2002, on va penjar les botes. El seu segon a Montilivi, Onésimo Sánchez, també hi té un molt bon record, perquè hi va jugar del 1986 al 1988 i del 1990 al 1993. També l'entrenaria el curs 2009-10 a Primera -havia dirigit el filial-, però durant un període molt curt: va substituir Mendilibiar, però en deu jornades va ser reemplaçat per Clemente. Al final, aquell equip baixaria a Segona. Juanpe Ramírez va viure a Valladolid la temporada 2015-16, abans d'aterrar a Montilivi; i Mojica va estar-hi cedit per part del Rayo Vallecano durant dues temporades: la 2014-15 i la 2015-16.