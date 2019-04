Crònica Valladolid - Girona: Un pas més cap al desastre

Si el Girona salva la categoria serà un miracle. No està oferint cap argument per creure el contrari. Ja no només per les sis derrotes consecutives, que també. Sinó perquè no ofereix res de positiu per pensar que se'n sortirà. Eusebio pot haver cremat avui l'últim cartutx. El seu equip ha tornat a perdre al camp del Valladolid i demà podria caure en descens. En un partit a vida o mort, la manca d'idees, la nul·la capacitat ofensiva i la escassa intensitat malgrat tot el que hi ha en joc, ha sigut clau perquè un gol de Míchel hagi dictat sentència. Després, ni reacció ni res de res.

Abans que tot això passés, d'una banda hi havia el dubte de saber com encararien els jugadors la trascendent cita tenint en compte l'exigència del duel i la necessitat de puntuar després de cinc derrotes consecutives. De l'altra, la certesa de veure un equip que recuperaria la seva essència, l'estil que l'havia dut a Primera. Així ha sigut. Eusebio, contrari als seus ideals, ha decidit recuperar la defensa de tres i apostar pels carrils, tot i que allà hi ha posat a dos homes de perfil més defensiu com Ramalho i Raúl García. Portu ha abandonat la banda per acompanyar Stuani en punta, mentre que Borja ha completat un mig del camp format per Pere Pons i Granell.

No ha estat el descosit de Balaídos, ni de bon tros, però sí que al Girona se li ha tornat a trobat a faltar presència en atac. Molt tenir la pilota i fer seva la possessió contra un Valladolid a l'expectativa, encara que a l'hora de la veritat, de tres quarts del camp cap endavant, res de res. Fins al descans, cap rematada entre pals. Ni una. L'única arribada amb cara i ulls, un cop de testa molt desviat de Portu. Un pobre bagatge si es té en compte que la victòria era més que necessària. Tampoc ha fet res de l'altre món el rival, que tot i així s'ha acostat amb més insistència i perill. Per començar, ha forçat quatre córners en els primers 16 minuts. També ha hagut d'aparèixer Bounou, que ha rebutjat un xut a boca de canó de Waldo. I per arrodonir-ho, just abans del descans ha marcat Guardiola, però l'àrbitre ha anul·lat el gol per fora de joc, acció que ha confirmat el VAR.

Tornats del vestidor, ni reacció, ni millora, ni tampoc pas endavant. Més aviat tot el contrari. Via lliure perquè el Valladolid, cada cop més còmode, hagi buscant amb insistència la porteria de Bounou. Minut a minut, l'equip de Sergio ha guanyat metres, aprofitant la timidesa d'un Girona apagat, sense esma ni idees, lluny del que s'espera d'un conjunt que s'està jugant el ser o no ser a la categoria. El revulsiu d'Eusebio ha sigut fer entrar Doumbia per Raúl García. El dibuix, això sí, ni tocar-lo, perquè ha estat Granell, un migcampista, l'encarregat d'ocupar el carril. Una decisió sorprenent.

Llavors, sense voler, ha arribat la primera ocasió amb cara i ulls dels gironins. En una falta botada prop de l'àrea, Bernardo i Masip han topat, la pilota li ha caigut a Borja i aquest ha buscat porteria. El mateix Bernardo l'ha desviat i l'esfèrica s'ha perdut per damunt del travesser. Un miratge, perquè un minut després, gerra d'aigua freda. Ünal ha recollit dins l'àrea i ha vist com venia Míchel per darrere, que ha etzibat un xut enverinat que ha superat Bounou. El pitjor escenari pel Girona, que ha necessitat veure's per sota al marcador per reaccionar. Tampoc ha estat res de l'altre món, però només així, contra les cordes, ha trepitjat territori enemic. Portu ha rematat de cap fora al 69 i Pere Pons ha vist com Masip li treia amb la cama una passada enrere cap a Stuani. Això, ja amb Doumbia al camp, el segon canvi abans que entrés Porro al tram final. Ni així. Fins i tot hauria pogut caure el 2-0 en una última acció surrealista, quan Bounou ha pujat a rematar un còrner i el contracop no ha acabat en gol de miracle.



VALLADOLID 1 - 0 GIRONA

VALLADOLID: Masip, Javi Moyano, Kiko Olivas, Calero (Joaquín, min. 63), Nacho, Míchel, Alcaraz, Óscar Plano (Toni Villa, min. 76), Waldo, Enes Ünal i Guardiola (El Hacen, min. 87).

GIRONA: Bounou, Ramalho, Juanpe, Bernardo, Muniesa (Doumbia, min. 75), Raúl García (Douglas Luiz, min. 64), Pere Pons (Porro, min. 85), Granell, Borja García, Portu i Stuani

GOLS: 1-0, Míchel (min. 65)

ÀRBITRE: Martínez Munuera (comitè murcià). Ha amonestat Óscar Plano, Enes Ünal, Alcaraz, Kiko Olivas (Valladolid); Muniesa, Juanpe, Stuani (Girona). VAR: Melero López (comitè andalús)

ESTADI: Nuevo José Zorrilla, 19.106 espectadors