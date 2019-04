La derrota d'avui a Valladolid ha deixat el Girona en dissetena posició amb 34 punts, just per sobre de les posicions de descens, en una situació que, però, podria canviar demà al vespre si el Llevant guanya o empata contra el Betis en el Ciutat de València (21.30).

Els valencians també tenen 34 punts amb un partit menys, però, de moment, són ells els que ocupen plaça de descens per gol average.