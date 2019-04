Eusebio Sacristán: «Tot i aquests pals ens hem d'aixecar entre tots»

Respostes curtes. Posat seriós. Discurs calcat a l'habitual, al de les últimes jornades. To apagat, sense massa ganes de trobar arguments. Com si repetís el que va dir fa pocs dies a Vigo, o una setmana abans a Montilivi. Eusebio Sacristán veu que el seu equip no se'n surt i que per més retocs i plantejaments, les derrotes se succeeixen. Tantes, que el perill de descens és real. Ahir, dura ensopegada a Valladolid i el seu futur que penja d'un fil. «L'objectiu de tots és que el Girona se salvi i treballo cada dia perquè l'equip sumi punts. Venim d'una ratxa molt negativa i entre tots ho hem de canviar. El que faré és preparar-me per al proper entrenament i aixecar l'ànim. S'ha de seguir confiant. Tot i aquests pals ens hem d'aixecar entre tots». Això va dir quan se li va preguntar per la seva situació personal, per si es veia més a fora que no pas a dins. No es va mullar massa en aquest sentit.

Un dia més, el que va repetir és que «l'equip sempre dona la cara» alhora que aplaudia «l'actitud» dels seus futbolistes. «És un orgull dirigir aquests jugadors, sempre tenen la mentalitat adequada i donen la cara». S'aferra a això, a la mentalitat del vestidor perquè «ens hem d'aixecar d'aquest nou pal i seguir confiant. Tenim un repte important i la possibilitat de salvar-nos està davant». Admetia igualment que «no serveix de res mirar cap enrere» i quedar-se amb la ratxa de sis jornades sense sumar ni un sol punt. Per a Eusebio, al Girona li toca centrar-se en el futur immediat. «Encara queden 12 punts per disputar-se. En són molts. Podem donar la volta a aquesta situació i lluitarem pel nostre objectiu fins al final». Aquest diumenge, el rival serà el Sevilla, un equip que s'està jugant les seves opcions d'entrar a Europa. I l'escenari, un Montilivi on no es guanya en Lliga des de fa gairebé sis mesos.