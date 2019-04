Eusebio: «Hem escollit un plantejament i hem anat amb ell fins al final»

No ho va dir de manera explícita, però pel que explicava Eusebio, la idea amb la qual el Girona havia afrontat el duel a Pucela era la de no perdre. «Hem escollit un plantejament i hem anat amb ell. Volíem estar segurs, hem escollit això, però no ens ha sortit bé. Hem vingut a conduir el partit de manera que poguéssim tenir les nostres opcions. Enteníem que, tal i com anava la cosa, arribaria el nostre moment. Ens hem sentit forts al darrere, tot i que després ha canviat de direcció tot plegat». El tècnic deia que «confiava que, a poc a poc, els nervis o l'angoixa del Valladolid jugarien al nostre favor però no ha sigut així. Al final ha arribat el gol i llavors sí que hem reaccionat. Tampoc hem sigut capaços d'estar encertats en cap de les aproximacions que hem tingut».