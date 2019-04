El Girona cau a la zona de descens cinc anys després

Unes hores després de la ratificació d'Eusebio Sacristán com a tècnic del Girona a pesar de la mala ratxa de resultats, l'equip ha caigut en zona de descens per primer cop en gairebé cinc anys. Des de l'ascens a Primera mai el Girona havia estat en les tres últimes posicions. De fet, tampoc hi havia estat en els anteriors tres cursos a Segona. L'última vegada es remunta a la penúltima jornada de la campanya 2013/14, quan amb Machín a la banqueta, es va guanyar a Ponferrada (1-2) evitant el descens matemàtic a Segona B i es va encarar la permanència que es ratificaria en la darrera jornada, a casa, tombant el Deportivo (3-1). Era el 31 de maig de 2014.

El Girona, després de perdre a Valladolid, havia evitat caure en descens dimarts per un gol de diferència en l'average general amb el Llevant. Aquesta nit els valencians han donat un cop d'autoritat amb una convincent victòria sobre el Betis (4-0), amb gols de Campaña, Loren (pp), Morales de penal i Coke. Aquest triomf enfonsa una mica més els gironins, que amb 34 es queden a un punt de la salvació, que marca el Valladolid, que són dos en realitat perquè hi té l'average perdut. El Celta, que ha empatat al camp de l'Espanyol, en suma 36, els mateixos que un Vila-real que juga demà al camp de la Reial Societat. El Llevant se'n va fins els 37 abans de jugar dissabte que ve al Camp Nou, en la que pot ser la festa de celebració del títol de Lliga del Barça.

Els càlculs del Girona passen per guanyar dos dels quatre partits que resten. I que un d'aquests sigui el del Llevant a Montilivi, que permetria endur-se també l'average a favor.