El Girona entrarà en descens si el Llevant puntua contra el Betis

Un sol gol de diferència en l' average general entre el Girona i el Llevant (-13/-14) va evitar el que, si l'equip continua decidit a jugar amb foc, acabarà sent inevitable: caure en els llocs de descens. El drama es pot fer efectiu aquesta mateixa nit si els de Paco López puntuen contra el Betis al Ciutat de València. Se n'anirien d'aquesta manera als 35 o 37 punts, en funció de si empaten o guanyen, i també superarien els blanc-i-vermells. Sis derrotes seguides mantenen el Girona encallat amb 34 punts i després de donar vida aquestes últimes setmanes a l'Espanyol, el Vila-real i el Celta, no en tenien prou i van reanimar també el Valladolid. Els de Sergio surten del descens sumant 35 punts, un més que el Girona i, provisionalment, el Llevant.

La situació és crítica. I no sembla que a la gespa es vegin arguments que permetin pensar que es pot capgirar. Els últims quatre partits han sigut contra rivals directes i, en tots, el Girona ha fet figa de manera inexplicable. No hi ha tàctica, no hi ha criteri i després de 34 jornades l'equip encara no sap a què juga. Queden quatre partits, Sevilla, Getafe, Llevant i Alabès, que seran els que acabaran de dictar sentència. L'únic rival directe en aquestes jornades pendents serà precisament el Llevant.

Fa pràcticament cinc anys que el Girona no cau en descens. L'últim cop que s'hi va trobar va ser en la penúltima jornada de la temporada 2013/14, a Segona, tot i haver guanyat a Ponferrada (1-2). Era el 31 de maig de 2014 i, si no s'haguessin sumat aquells tres punts, s'hauria caigut matemàticament a Segona B. Amb el triomf, malgrat continuar en zona de descens, el Girona ho tenia tot a favor en la darrera jornada per salvar-se. Guanyant el Deportivo (3-1), ho va aconseguir, en el primer miracle que va obrar Pablo Machín. En les temporades següents, amb el sorià, l'ascens a Primera es va escapar dues vegades (2014/15 i 2015/16). En la 2016/17 es va ascendir per primer cop i des que el Girona és a Primera mai ha estat en descens. Veurem què passa aquesta nit.