El Girona ratifica Eusebio

Eusebio Sacristán continuarà al capdavant del primer equip. Ni les últimes sis derrotes consecutives han fet que el club hagi apostat per una destitució. Al contrari. El tècnic manté la confiança de la plana major, que considera que no és el moment de fer un canvi a la banqueta, sinó apostar per l'actual cos tècnic fins al final de temporada. Segons ha comunicat el Girona aquesta mateixa tarda, en cap cas s'ha plantejat un canvi d'entrenador. "Sabem que estem en una situació complicada. Ara és el moment d'estar junts i la idea és que Eusebio continuï i que entre tots ho tirem endavant", expressa el director esportiu Quique Cárcel.



Ell mateix admet que "som conscients que ara estem en un moment difícil", però manté l'esperança perquè "els jugadors han demostrat sempre que en moments com aquests tenen fortalesa mental i creiem que, dirigits pel míster, la situació es pot revertir". Alhora, demana "unitat" a l'afició davant les "quatre finals" que a l'equip li queden per davant. Començant per la d'aquest diumenge amb el Sevilla a Montilivi, on no es guanya des de fa gairebé sis mesos.

El Girona s'ha entrenat aquesta les ordres d' Eusebio Sacristán , en una sessió a porta tancada que haurà hagut de servir per aixecar els ànims d'un equip desfet i començar a preparar la visita del Sevilla a Montilivi aquest proper diumenge.i sumant dos triomfs té moltes opcions de salvar-se, però vist el rendiment d'aquests darrers partits, la missió sembla ara per ara molt complicada.

El club ha anunciat que els jugadors tenen festa demà i tornaran als entrenaments divendres i dissabte, abans de l'enfrontament amb el Sevilla el diumenge a Montilivi.