Eusebio dirigeix l'entrenament del Girona a La Vinya

El Girona s'entrena des de les 12 del migdia a La Vinya a les ordres d'Eusebio Sacristán. A pesar de les sis derrotes seguides que acumula l'equip, la darrera dimarts a Valladolid, que poden deixar els gironins en zona de descens aquesta nit si el Llevant puntua contra el Betis, el club no ha mogut fitxa ni ha fet cap valoració oficial sobre la crítica situació esportiva. Per tant, Eusebio, fins a nou avís, continua sent l'entrenador, tot i que al club la direcció esportiva està valorant si cal prendre alguna mesura dràstica que permeti redreçar el rumb.

D'aquesta manera, tal i com estava previst, Eusebio dirigeix la plantilla aquest matí, en una sessió que haurà de servir per aixecar els ànims d'un equip desfet i començar a preparar la visita del Sevilla a Montilivi aquest proper diumenge. Al Girona li queden quatre jornades per acabar la lliga (Sevilla, Getafe, Llevant i Alabès) i sumant dos triomfs té moltes opcions de salvar-se, però vist el rendiment d'aquests darrers partits, la missió sembla ara per ara molt complicada.