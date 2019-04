El Girona no ha sumat cap punt dels 18 possibles des de la victòria a Leganés

«La salvació es va complicar fa unes setmanes però l'equip va fer un pas endavant i de mica en mica som a prop de l'objectiu. L'equip ha fet una feina de 10». La frase és de Portu i la va dir el passat 16 de març a Butarque minuts després que el Girona guanyés el Leganés (0-2, amb gols del davanter murcià), encadenant la seva tercera victòria consecutiva lluny de Montilivi, sempre en terres madrilenyes: 1-2 al Bernabéu, 0-2 a Vallecas i també 0-2 a Leganés. Aquella nit de Butarque, el Girona va dormir amb nou punts de marge sobre el descens quan faltaven 10 jornades per acabar el campionat. I avui pot caure en descens...

Com s'ha arribat fins aquí? Doncs encadenant sis derrotes consecutives. Des d'aquell 0-2 a a Leganés del 16 de març, el Girona no ha sumat ni un sol punt més. Ha perdut contra Athletic Club (0-2), Atlètic de Madrid (2-0), Espanyol (1-2), Vila-real (0-1), Celta (2-1) i Valladolid (1-0). Una ratxa que ha condemnat el Girona a un final de temporada dramàtic en què es jugarà la permanència en els quatre partits que falten: diumenge contra el Sevilla a Montilivi, la setmana vinent a Getafe, el decisiu partit contra un rival directe com el Llevant a casa i la darrera jornada al camp de l'Alabès del cap de setmana del 17/18 de maig.

La funesta ratxa, que deixa penjant d'un fil la continuïtat d'Eusebio a la banqueta del Girona, va començar en la segona meitat del partit contra l'Athletic a Montilivi. Els gironins havien arribat al descans guanyant per 1-0 , amb un gol de Cristhian Stuani, però els bascos van capgirar el partit en sis minuts poc després de la represa: minut 53, gol d'Iñaki Williams, i minut 59, gol de Raúl García. En aquella derrota, l'han seguit les desfetes contra Atlètic de Madrid, Espanyol, Vila-real, Celta i Valladolid. Sis partits consecutius sense poder mantenir la porteria a zero, sis partits seguits perdent, i el perill de descens, trucant a la porta.