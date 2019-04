Sergio aplaudeix el «merescut» premi d'un Valladolid «superior»

Tristor d'Eusebio i joia de Sergio González. La creu i la cara. La nit i el dia. L'entrenador del Valladolid va aplaudir, i molt, la important victòria del seu equip. Un triomf «molt bonic i emotiu» que permet als castellans sortir, de manera momentània, del descens. Sumat, en gran part, gràcies al «suport» de l'afició, que va ser un factor clau per treure endavant un duel «molt difícil» pel munt de condicionants que hi havia.

Per a Sergio, els seus jugadors van «demostrar les ganes de continuar a Primera». El premi, «merescut» perquè el Valladolid havia sigut «superior» al Girona. «Tots han jugat a un gran nivell i han estat molt concentrats des del primer fins a l'últim minut». Ara bé, no va donar per feta la permanència. Ni de bon tros. «Encara hem de sumar de 38 a 40 punts» i per això l'equip «anirà a per ells» en les jornades que queden. Però ara, el que vol el vestidor és «assaborit una victòria tant important com necessària». Va explicar que Calero va demanar el canvi en notar una forta sobrecàrrega i que per precaució l'havia substituït. Alhora, va elogiar Kiko Olivas, amb passat al Girona. «Els seus tres últims partits són imperials».