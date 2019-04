El Girona, allà on no vol ser

Tant ha jugat amb foc el Girona que s'ha acabat cremant. Les sis derrotes consecutives les han aprofitat els rivals directes per anar escalant posicions fins fer caure l'equip d'Eusebio en posicions de descens. És la primera vegada que s'hi troba a la màxima categoria, un hàbitat que no tastava des de feia gairebé cinc anys. Una dura realitat que haurà de saber afrontar en el tram decisiu de campionat, si no vol baixar a Segona només dos anys després de celebrar un històric ascens.

La patacada a Valladolid va ser el primer pas. Ho va rematar el Llevant. Si el conjunt granota puntuava es produïa el desastre i així va ser. No va tenir pietat d'un Betis desdibuixat, que fa temps que ha dimitit de tot. Van marcar Campaña, Loren en pròpia, Morales de penal i Coke. Un 4-0 que permet al Llevant enfilar-se fins als 37 punts i abandonar el descens, on cau el Girona, que en té 34. Un menys que el Valladolid (35) i dos menys que el Vila-real, que rep avui l'Osca. Fins a 1.783 dies s'havien passat els blanc-i-vermells fora de perill, ni a Segona ni tampoc a Primera. En van sortir el 7 de juny del 2014, en l'última jornada d'aquella Lliga, la que va presentar en societat Pablo Machín. La victòria davant del Deportivo va permetre a aquell Girona salvar el coll i escapar del pou. On es va tornar ahir.