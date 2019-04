L'entorn confia en la permanència malgrat la mala situació de l'equip

Si les xarxes bullien tot demanant la destitució d'Eusebio Sacristán i escampant pessimisme, l'entorn més proper al Girona es mostra prudent tot preferint veure el got mig ple. Penyistes, expresidents, exentrenadors i fins i tot algun exjugador de la plantilla coincideixen que, arribats a aquest punt, un relleu a la banqueta no hauria sigut la millor solució ni tampoc és garantia d'èxit. L'optimisme és moderat, perquè l'escenari no és l'idoni, però encara es confia a atrapar la permanència. Tot dependrà, segons el seu parer, de recuperar un estat anímic idoni, de fer jugar els qui més ho senten i de sumar un resultat positiu aviat.



Francesc Rebled · Expresident

Uns anys enrere, quan presidia el Girona, va tenir «molt clar» després de patir un dolorós 4-0 a Sabadell que calia fer un canvi de rumb. Així va aterrar Pablo Machín a la banqueta per acabar fent història. Ja en el present, Francesc Rebled, qui admet que la situació és «diferent» a la de llavors, no sap molt bé què és el que hauria fet si ell presidís l'entitat. «Les sensacions no són les millors ni les més òptimes per afrontar els quatre partits, cal reaccionar ja», avisa. Això sí, ell només hauria fet fora Eusebio si tothom hi hagués estat d'acord. «No és una decisió fàcil amb pocs partits i s'ha de saber quin és el parer del vestidor, si està o no amb l'entrenador. És una qüestió molt important». Rebled, això sí, confia «plenament» en el director esportiu, Quique Cárcel. També recorda, que, «al final, són els jugadors els que ho acabaran tirant endavant o no. Ells juguen».



Raimon Nadal · Penya Pere Pons

Es declara «molt optimista» tot i la «mala ratxa» que viu l'equip. I està força convençut que «la solució no passa per un canvi a la banqueta». Bàsicament, perquè «el club i la plantilla estan amb Eusebio». Raimon Nadal creu que un relleu «no garanteix res» i avisa que «potser aquest diumenge hi ha una sorpresa positiva». Perquè ell creu que «ens salvarem». En què es basa? Ho té clar: «En cap partit ens han passat la mà per la cara i fa molt que no perdem per més d'un gol». També aporta la recepta per intentar aixecar això: «Hem encadenat una ratxa dolentíssima, però si les coses es fan com sempre, no crec que perdem els quatre partits que queden i ens en podem sortir».



Xavi Agustí · Exentrenador

L'optimisme ha anat decreixent amb el pas de les jornades i els mals resultats, però tot i així Xavi Agustí encara creu que el Girona té «moltes possibilitats» de salvar-se. Això sí, considera que la clau és «guanyar algun partit a casa d'una vegada per totes». És aquí on necessitarà el caliu de l'afició. «La gent fa setmanes que no fa altra cosa que queixar-se. Sembla que no se'n recordin, de quan estàvem a Tercera. Que vagin al camp a animar i no pas a cridar. A casa hem de ser ben rebuts i canviar les crítiques pels aplaudiments i els crits d'ànim. Estem a Primera i arribar aquí ha costat molt d'aconseguir». Afegeix en aquest sentit que «tothom ha de fer un esforç i anar a mort amb l'equip». I no és del parer de fer fora Eusebio. «Ell ha arribat fins aquí. És qui coneix millor els jugadors, qui els entrena cada dia. Ara vindrà algú que els conegui millor? Els futbolistes li tenen confiança i el públic també hauria d'estar amb ell fins al final». Per tant, no hi ha discussió: «Ell i el seu cos tècnic són els més indicats. És el moment d'anar endavant, amb pit i collons».



Albert Serra · Exjugador

Ho sent molt de prop Albert Serra, exjugador que va vestir la samarreta del Girona en dues etapes, fent el salt al futbol professional. Diu que no ho veu «gaire clar» i admet que la situació és «cada cop pitjor» després de viure la «pitjor ratxa» de les últimes temporades, just quan es presenta «el moment decisiu» de la temporada. Però tampoc vol llançar la tovallola. «Hem de confiar en aquest equip, deixar els jugadors treballar tranquils i enviar-los missatges d'optimisme. Només així ens en sortirem». És del parer de «recuperar aquell Girona que ens tenia ben acostumats, amb esperit de lluita i superació». Malgrat tot, és «positiu», està «tranquil» i creu que la permanència encara és possible. I Eusebio? «És molt bon entrenador, en l'aspecte futbolístic i perquè aposta per la base. Fer-lo fora quan queden quatre partits potser no hauria estat la millor solució. La dinàmica, al cap i a la fi, l'han de canviar els jugadors. Ningú garantia que un relleu hagués servit ara de res».



Javi Salamero · Entrenador

Salamero ja sap què vol dir agafar les regnes del Girona per salvar-lo del descens a les últimes jornades. Ho ha viscut més d'un cop a Segona. Ara, no es mulla si mantenir Eusebio és la solució ideal, com tampoc creu que fer-lo fora hagués estat un revulsiu. «Res és garantia d'èxit», assevera. Ell, que està «patint moltíssim» amb tot el que està passant, explica que en una situació així hauria hagut de ser el mateix entrenador qui hagués fet «un pas al costat» en el cas de no haver-se sentit «capacitat», per «dignitat professional». Ell confia en la plantilla: «Ha arribat un moment en què la qüestió és fer-ho millor que els teus rivals directes, perquè el Girona depèn encara d'ell mateix». Més que una revolució tàctica, Salamero aposta per «millorar l'autoestima» tot eliminant els «pensaments negatius». És el moment de «gestionar les emocions» per «intentar que els futbolistes estiguin concentrats». I, sobretot, «tirar de cor» i que jugui «la gent que més ho sent».



Pepe Sierra · Penya Immortal

Sense embuts. Per a Pepe Sierra, la situació és «molt complicada» i encara li «costa de creure» que el Girona tingui opcions de baixar. A més, el calendari «no ajuda» i seria «molt millor» si en comptes de Sevilla i Getafe ara toqués enfrontar-se a Llevant i Alabès. «Si fos així sí que entendria que un canvi d'entrenador podria servir com a revulsiu. Però fer-lo ara, amb el que ens ve, s'haurien pogut perdre tots dos partits i s'acabaria l'efecte». No creu que s'hagi de produir «un miracle» perquè el Girona es mantingui a Primera perquè «encara depenem de nosaltres». Manté l'«optimisme» i està convençut que «si guanyem dos partits, ens salvarem».