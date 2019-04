En declaracions a TV3, el president del Girona, Delfí Geli, es mostra convençut que Eusebio revertirà l'actual situació. «Els nostres jugadors hi confien i això ho valorem molt perquè tots estem units en una mateixa direcció. Sabem que Eusebio està fent tot el possible i està capacitat per treure això endavant», diu. A més, Geli demana «l'escalf i el suport» de l'afició. «És el primer pas per donar força i energia a l'equip», conclou.