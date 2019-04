«Si el Girona hi posa intensitat i no deixa un partit còmode, el Sevilla patirà i se'ls pot guanyar»

«Si el Girona hi posa intensitat i no deixa un partit còmode, el Sevilla patirà i se'ls pot guanyar»

Com es viu el futbol des de la distància després d'anys molt intensos a les banquetes?

Amb tranquil·litat. Estic a casa, amb la família, i he anat veient futbol, però tampoc es pensi que gaire. Vaig anar a Manchester a veure el partit contra el Tottenham, he vist els del Girona, i la resta, alguna cosa per la televisió. La meva situació ara és de descans després de molts anys treballant sense parar. Ara toca esperar fins que surti un nou repte per agafar. Quan estava en actiu veia més de 10 partits a la setmana, més el Girona, més el Barça, més el City... ara en veig menys, estic més relaxat.

Amb ganes de seguir fent tripleta amb Machín i Balcells, o li agradaria volar sol?

És poc probable que em surti alguna cosa com a primer entrenador. En principi estem dins d'un equip, amb en Pablo (Machín), en Jordi (Balcells) i en Carlos (Martínez). La idea és seguir fent camí junts. Si ens surt alguna cosa serà mitjançant en Pablo. Trobaria surrealista que algú em truqués a mi per fer de primer entrenador. Amb en Pablo i en Jordi seguim parlant sovint. Hem estat un temps desconnectats i ara estem a l'espera, a veure què passa a la lliga, què passa amb els entrenadors...

Una opció podria ser anar a treballar a l'estranger?

No ho sé... això ho hauria de preguntar a Machín. Bàsicament anirem on ens vulguin i on hi hagi un projecte atractiu. No ens tanquem les portes enlloc.

Quin pronòstic fa pel Girona-Sevilla?

A priori és un partit molt complicat per al Girona perquè venim d'on venim i el Sevilla s'ha posat de ple en la lluita per la quarta plaça. Tenir setmanes netes, sense competició europea, els ha permès recuperar una mica de ritme i la dinàmica guanyadora. El Girona s'hi juga moltíssim i el que hem d'aconseguir entre tots plegats és que l'equip surti endollat i se senti amb el suport de la gent. Montilivi ha de bullir, perquè això fa endollar els futbolistes. El Sevilla és un rival molt complicat però el Girona té opcions per fer-li mal.

El Girona no troba el seu sistema de joc. Com li pot fer mal al Sevilla?

Això és una cosa que depèn d'Eusebio i del seu equip. Tots els equips tenen punts dèbils, i es tracta de trobar-los. Si el Girona hi posa intensitat i el Sevilla no té un partit còmode, patiran. Si Banega no pot moure la pilota com a ell li agrada, i es tapen bé els dos puntes, que estan en un gran moment, que són Munir i Ben Yedder, el Girona té opcions. Però aquesta gent són jugadors top. En tot cas estic convençut que el Girona pot guanyar el Sevilla.

Què va fallar en el seu projecte a Sevilla?

En un club com el Sevilla, la immediatesa mana. I a nosaltres l'eliminació europea ens va fer mal, per com va anar, per com es va produir (van caure al camp de l'Slavia de Praga en vuitens de la Lliga Europa, perdent per 4-3 en l'últim minut de la pròrroga). No teníem xiulets de l'afició, ningú estava en contra nostra, i jo tinc amics allà, que no són del Sevilla, que no van entendre la nostra destitució. Portàvem 50 partits perquè havíem començat amb les prèvies de la Lliga Europa, i això ens va penalitzar bastant, en forma de moltes lesions. Quan, eliminats de la Copa, i amb setmanes més netes, vam començar a recuperar jugadors i, per exemple, veníem de golejar 5-0 la Reial Societat, ens van fer fora. L'equip estava bé i els jugadors estaven contents amb nosaltres. Tinc molts inputs dels futbolistes que ho demostren. El problema va ser la immediatesa. Eliminats de la Lliga Europa, que ells han guanyat cinc cops, ens va fer mal. I després hi ha l'entorn. En aquests grans clubs és complicat.

Per què li ha servit aquesta experiència?

Jo la dono per bona per molts motius. Perquè he treballat en un club històric, a l'elit, amb jugadors de primer nivell internacional, i he sigut capaç de fer-ho. Salvant les distàncies, el Sevilla està un punt per sobre del Girona, com a club, per història, trajectòria, ressó... i he tingut capacitat d'estar en un club com aquest. L'experiència a la ciutat va ser bona, vaig estar-hi molt a gust.

Ha tornat a Montilivi?

Sí, sí, des que vaig marxar de Sevilla hi he anat un parell de cops. Vaig veure l'Athletic i el Vila-real.

Diumenge hi anirà?

Sí home, i tant! Jo soc soci del Girona. Aniré a la meva localitat de tribuna. Just darrere de la banqueta de l'entrenador.

L'ha sorprès veure un Girona que es veia salvat fa sis partits amb el descens com una amenaça molt real?

No hi ha dubte que sorprèn. Han entrat en una dinàmica que no vol ningú. Però malauradament en el futbol sempre et pot tocar passar per situacions com aquesta. El que em sap greu és que la gent pensi que els entrenadors volen perdre partits, segons algunes coses que veig i llegeixo. L'Eusebio intenta fer-ho el millor que pot, ha guanyat al Bernabéu, ha empatat al camp del Barça, ha fet coses molt bé i es mereix tots els respectes. Ara el problema és que han entrat en una dinàmica molt complicada. Qui coneix millor l'equip són ells i se'ls ha de donar suport. Aquesta és la manera d'ajudar en aquestes moments. Diumenge l'afició ha d'estar amb el Girona de manera incondicional i si hi ha d'haver queixes, que sigui al final. Xiular als nostres jugadors no ajuda al fet que les coses surtin bé.

Treballar l'aspecte mental és bàsic en aquesta situació?

Sí, esclar. Al futbol d'elit la diferència és tan petita que un detall determina guanyar o perdre. I has d'estar concentrat el 100%. Qualsevol errada et pot penalitzar si el rival està més concentrat que tu. I després ja vas a remolc. La clau és no concedir res als adversaris. Que l'equip surti endollat i que la gent doni tot el suport.

Confia en la permanència del Girona?

Sí, i tant! Al final el Girona depèn d'ell mateix. Més difícil ha sigut altres anys i ens en vam sortir. No dic que hàgim d'estar en zona de descens, però si et mires els pressupostos de Primera, veus que hi són per alguna cosa, i no ens podem comparar amb rivals que fa molts més anys que juguen a la màxima categoria i tenen més recursos. Queden 4 jornades per assolir l'objectiu. Són dotze punts i penso que guanyant dos partits el Girona se'n pot sortir. La primera oportunitat és diumenge. Si marquem primer, ells s'obriran i hi haurà més opcions.

Ho viu més directament perquè vostè sap de primer mà el que va costar arribar-hi?

Ho patim tots. Ara com a aficionat. Però també perquè pateixo per tots els que hi ha allà a dins, que són amics meus. Que el Girona estigui a Primera divisió és una benedicció, i tan de bo i poguem estar tants anys com sigui possible. Clubs més potents van baixar a Segona i els està costant molt poder tornar. Per tant, ens hi hem d'agafar amb dents i ungles a Primera, i aconseguir-ho.