Quatre finals i almenys dues victòries per evitar el drama

La derrota del Girona a Valladolid (1-0) combinada amb la golejada del Llevant al Betis (4-0) va fer caure el conjunt gironí en llocs de descens. Una dimensió pràcticament desconeguda per a l'equip, que feia cinc anys que no trepitjava i una situació que cap jugador de l'actual plantilla ha viscut vestit de blanc-i-vermell. El club va decidir dimecres mantenir la confiança en Eusebio Sacristán que, en principi, conduïrà la nau fins al final de la temporada. La primera missió del tècnic castellà és, un cop més, mirar d'aixecar els ànims d'un vestidor molt tocat després de la derrota a Pucela i preparar a consciència el partit de demà passat contra el Sevilla. El duel a Montilivi és la primera de les quatre finals que encara el Girona d'aquí a final de curs en les quals haurà de sumar com a mínim 6 punts per esquivar un descens que truca amb força a la porta. Després vindrà la sortida a Getafe i el duel determinant contra el Llevant a l'estadi, abans de tancar la Lliga a Vitòria.

El neguit del Girona però, no s'acaba aquí. I és que haver caigut al pou obliga inevitablement a estar pendent -per si no se n'hi estava poc ja- dels resultats dels rivals directes. Els números diuen que el Girona continua depenent d'ell mateix per salvar-se perquè si guanya tots quatre partits, avançaria el Llevant gràcies al duel directe entre ells. En aquest sentit, analitzant el calendari, els valencians tenen dos rivals d'allò més complicats com són el Barça dissabte i l'Atlètic de Madrid en l'última jornada. Ara bé, entremig, els d'Orriols han de rebre un Rayo que esgotarà les seves opcions de salvació i podrien ser tres punts assequibles. L'altre gran rival del Girona per la permanència sembla el Valladolid. Els castellans, que tenen l'average guanyat al Girona visiten dissabte l'Atlètic i després rebran un Athletic Club que s'ha ficat de ple en la lluita per Europa. En la penúltima jornada jugaran a Vallecas, potser amb el Rayo ja baixat, i acabaran la Lliga rebent un València que s'hi pot jugar el bitllet per la Champions.

De la seva banda, el Celta visitarà un Leganés, amb res en joc, i l'Athletic , i a més a més rebrà el Barça que podria jugar a Balaídos ja com a campió i el Rayo a l'última jornada, qui sap si ja descendit. El Vila-real té un calendari prou assequible llevat de la visita al Bernabéu. Els de La Plana rebran aquest cap de setmana un Osca encara ben viu i després l'Eibar, per tancar el curs a Getafe.

Més complicat ho tenen per salvar-se l'Osca i el Rayo. Tot i això, els aragonesos s'han espavilat els últims partits i s'han situat a 6 punts de la salvació. El calendari però el conjunt que dirigeix Francisco fa pujada amb la visita al Vila-real i el duel a Mestalla contra el València. En les dues últimes jornades, tanmateix, s'enfrontarà a rivals sense res en joc com el Betis i el Leganés. Per últim, el Rayo rep el Madrid demà passat i si, en surt viu, té tres duels directes per cremar els últims cartutxos contra Llevant i Celta a domicili i davant el Valladolid a Vallecas.