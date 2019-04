El Sevilla goleja el Rayo Vallecano abans de visitar el Girona diumenge

El Sevilla va golejar (5-0) a un Rayo Vallecano,que es queda com a cuer de LaLiga, per reanimar la seva lluita pel quart lloc abans de visitar diumenge el Girona a Montilivi; mentre que el Vila-real va treure tres punts d'or a Sant Sebastià davant la Reial Societat (0-1), gol de Gerard Moreno que li donen molt aire per apropar-se a la permanència. Els castellenonens sumen ja 39 punts, cinc més que el Girona.

Els de Joaquín Caparrós van treure els colors a un Rayo que amb prou feines va comparèixer al Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla va perdonar després de no encertar en algun dels 13 rematades de la primera part, però després del descans van arribar tots els gols: Munir (2), Promes, Bryan i Ben Yedder.