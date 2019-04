Evitar el camí de l'Eibar 14-15

Malgrat ser conscient que es tractava d'una final, el Girona no va sortir dimarts a Valladolid a guanyar, sinó a empatar. I ja se sap que quan se surt a empatar, s'acaba perdent. La derrota, la sisena consecutiva, va fer tocar fons un Girona que trepitja les brases, ara sí, a manca de quatre jornades pel final. La dinàmica tan negativa que ha agafat l'equip en el moment de decisiu del curs i que ha fet que el matalàs de 9 punts respecte el descens s'esfumés d'una revolada i no en quedés ni rastre ha activat totes les alarmes a Montilivi. La situació és més que crítica i des del club ningú les té totes. I és que ja sense xarxa, la caiguda en picat que viu l'equip és dramàtica i va camí de seguir-ne d'altres d'equips que es van desplomar de cop tot i tenir la permanència a tocar a poques jornades pel final. El símil més recent és el de l'Eibar 2014-15.

En l'any de la seva estrena a Primera , el conjunt basc va signar una primera volta per emmarcar (27 punts). Tanmateix acabaria en la 18a posició en descens després d'una segona volta en la qual tan sols va sumar dues victòries i dos empats. Vuit punts de 57 possibles acompanyats de dues esgarrifoses sèries de derrotes consecutives, de 8 primer i de 6, després, que van condemnar els de Gaizka Garitano a un descens que, això sí, evitarien gràcies la decisió de la Lliga de fer baixar l'Elx administrativament. El Girona, de moment en aquesta segona volta suma 10 punts aconseguits gràcies a 3 triomfs (Madrid, Rayo i Leganés) i un empat (Reial Societat). Això, sí calca una de les ratxes que van liquidar l'Eibar, la de 6 derrotes consecutives que fins i tot es podia ampliar si es perd contra el Sevilla diumenge.

La caiguda d'aquell Eibar va començar abans que la del Girona. Els d'Eusebio a la 28a jornada tenien 9 punts d'avantatge amb el descens i 10 partits per endavant per estacar l'objectiu. Tanmateix les 6 derrotes encadenades ha deixat tocadíssim mentalment un equip que per res del món es veia enfangat fins al final.

Aquell Eibar, com l'actual Girona fins ara, va apostar per no tocar la figura de l'entrenador, un Gaizka Garitano que havia dut l'equip de Segona B a Primera en dues temporades. Durant l'any va perdre per lesió jugadors importants i va veure com Albentosa se n'anava al Derby County, que va pagar els 1,5 milions d'euros de la seva clàusula. A més a més, alguns dels fitxatges no van respondre a les expectatives. A la plantilla hi figuraven homes com els gironins Dani Nieto i Dejan Lekic, que van tenir un paper residual. Tot plegat, un còctel letal que va dur l'Eibar al descens a l'última jornada per culpa de l'empat del Dépor al Camp Nou (2-2). Només la decisió de la Lliga de fer baixar l'Elx per haver sobrepassat el límit salarial va salvar el conjunt basc de la Segona A. Enguany però, no hi ha cap equip que corri el risc de perdre la categoria als despatxos i seran els tres últims els que baixaran.