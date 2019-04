Sevilla. Caparrós recupera André Silva per al partit de demà a Montilivi

El Sevilla arribarà demà a Montilivi amb la moral pels núvols després de la golejada al Rayo Vallecano de dijous al Sánchez Pizjuán (5-0) que li permet igualar el Getafe a punts i continuar ben viu en la lluita pels llocs de Champions League. L'equip andalús va fer una sessió de recuperació i avui realitzarà l'últim entrenament abans del partit de demà al migdia a Montilivi (14:00). Per aquest partit, el tècnic Joaquín Caparrós recuperarà el davanter André Silva. El portuguès ha estat lesionat les darreres jornades però ahir es va reincorporar al grup. Silva ha marcat 9 gols aquest curs, la majoria dels quals al primer tram de Lliga a les ordres de l'exentrenador gironí Pablo Machín. Caparrós, en canvi, ha apostat més pel trident Sarabia, Ben Yedder i Munir, que no pas pel portuguès. Mentrestant, el migcampista francès Gonalons continua de baixa i no serà a Montilivi com tampoc els lesionats Nolito i Wöber.

Els andalusos són cinquens amb 55 punts, els mateixos que el Getafe, quart i en llocs de Champions. Per darrere, sisè, hi és el València amb 52 que també aspira a l'últim bitllet per adjudicar per a la Lliga de Campions. En la seva lluita per fer-se amb la quarta posició, el Sevilla s'haurà d'enfrontar en les tres darreres jornades a Leganés, Atlètic de Madrid i Athletic Club.