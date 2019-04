El Girona demostra que vol quedar-se a Primera

Així sí. És difícil que jugant com ho ha fet avui el Girona se li escapi la permanència. Concentrat, valent i intens durant 90 minuts. Només així s'explica la victòria dels d'Eusebio davant del Sevilla. Ha decidit un gol de Portu a la segona part. Suficient per sumar tres punts d'or, trencar una ratxa de sis derrotes consecutives i tornar a escapar del descens només uns dies després de caure-hi.

Una de les moltes mancances que havia ofert el Girona des de feina jornades era la manca d'intensitat. Menys revolucions que el rival de torn l'havia condemnat, setmana rere setmana, a la derrota. Decidits a canviar la dinàmica, els jugadors han sortit a mossegar des del xiulet inicial. Pressió alta, velocitat, ganes i rauxa. Res li ha faltat a l'equip, capaç de minimitzar un Sevilla intermitent, que ha aparegut de tant en tant, però que quan ho ha fet ha demostrat la seva enorme qualitat. Eusebio, xiulat per Montilivi quan el seu nom ha sonat per megafonia, ha recuperat el 4-1-4-1, absent uns dies abans a Pucela. Li ha donat l'alternativa a Valery al lateral dret, Douglaz ha tornat a fer de pivot i Muniesa s'ha ubicat a l'esquerra.

Només començar, s'ha vist que la història podia ser ben diferent a la d'uns dies enrere. És cert que Bounou, al 13, ha hagut de sortir ben ràpid a tapar una rematada de Munir. El refús l'ha collit Ben Yedder, que ha xutat fora. A banda d'això, i d'alguna triangulació amb cara i ulls, poc ha fet el Sevilla, sotmès a la voluntat d'un Girona intenst, empès per la necessitat. L'acció més clara del primer acte l'ha protagonitzat Bernardo. El seu cop de cap, en una falta lateral, ha picat al travesser. En una jugada calcada, poc abans, el central ha fet lluir Vaclik, que ha enviat la pilota a córner. També n'havia tingut una només començar a Stuani, que li ha pres a última instància a Portu per xutar al lateral de la xarxa. El davanter uruguaià ha estat protagonista en una acció, passada la mitja hora, en què ha reclamat penal. Poc cas li ha fet González González, que s'ha guanyat l'enemistat de l'afició per ensenyar la groga a Muniesa -es perdrà la visita a Getafe- i no fer el mateix amb alguna acció sevillista que mereixia el mateix càstig.

No s'ha arronsat el Girona, ni veient que el Sevilla ha fet un tímid pas endavant. Amb Europa a l'horitzó, l'equip de Caparrós necessitava guanyar. I més veient que el València, un rival directe a la part alta, acabava de perdre. Animat per un públic incansable que ha estat de 10 des del primer fins l'últim minut, l'equip ha tret el cap per la porteria de Vaclik tot buscant un premi que acabaria arribant. Abans de l'1-0, Muniesa ha collit una passada lateral de Valery i ho ha provat amb un xut col·locat que no ha trobat l'escaire per poc. I al 61, la bogeria. En una jugada que ha semblat eterna, hi han intervingut Pere Pons, Stuani i Portu. El primer, per conduir. El segon, per assistir. I el tercer, per executar. Ni el suspens per l'aparició del VAR ha evitat el gol. Un premi a l'esforç.

Començava un nou partit. Mitja hora per davant per gestionar l'avantatge i evitar que l'allau del Sevilla es traduís en perill real. Amb Promes i Bryan Gil, Caparrós ha nodrit l'atac del seu equip, que s'ha acostat més sovint als dominis de Bounou, tot i que sense generar cap oportunitat clara de gol tret d'un xut sec de Ben Yedder que ha atrapat el porter. A l'altre costat, Stuani ha rematat fluix amb el cap a mans de Vaclik i el txec tambe ha blocat sense dificultats un remat de Borja García. Això últim, ja amb Pedro Porro i Aleix a la gespa, els dos primers canvis d'Eusebio.

A la rauxa i la intensitat s'hi ha unit el seny. Amb el vent a favor, el Girona ha sabut fer córrer el cronòmetre en els moment oportú, treient de polleguera un rival que ha cosit a faltes Stuani al ruix final. Això, mentre Alcalá entrava per Borja García, en un temps de descompte que s'ha allargat més de cinc minuts. El desenllaç, no apte per a taquicàrdics. Amb Pere Pons fent una falta a camp contrari i rebent una agressió de Banega que li ha costat la vermella a l'argentí. Ja no hi ha hagut temps per a més. Victòria i l'optimisme que torna a aparèixer.

GIRONA: Bounou; Valery, Juanpe, Bernardo, Muniesa; Douglas Luiz; Portu (Pedro Porro, min. 77), Pere Pons, Granell (Aleix Garcia, min. 83), Borja García (Alcalá, min. 91); i Stuani.

SEVILLA: Vaclik; Jesús Navas, Carriço (Gnagnon, min. 77), Sergi Gómez, Escudero; Banega; Sarabia, Roque Mesa (Bryan Gil, min. 69), Vázquez; Munir (Promes, min. 55) i Ben Yedder.

GOLS: 1-0, Portu (min. 61).

ÀRBITRE: González González (comitè de Castella i Lleó). Ha amonestar Muniesa (Girona); Roque Mesa (Sevilla). Ha expulsat Banega amb vermella directa (min. 95). VAR: Jaime Latre (comitè aragonès).

ESTADI: Montilivi, 11.281 espectadors.