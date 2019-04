Amb les ganes i la il·lusió del primer dia

ncara recordem el dia del debut del Girona a Primera Divisió. Tan sols han transcorregut setanta-dos partits en una història molt curta a la màxima categoria del futbol espanyol. Aquell partit davant l'Atlètic de Madrid era l'inici d'una nova etapa, les ganes de veure futbol de primera, la motivació que suposava enfrontar-se a un dels grans i la il·lusió d'una ciutat, d'un club i uns aficionats van transformar Montilivi en un estadi carregat d'energia. Aquesta força, aquestes sensacions, són les que avui necessita l'equip: ascendir a Primera va costar molt i ara cal centrar tots els esforços per tornar a vibrar amb un equip que tot i les dificultats necessita el recolzament per guanyar un partit vital. Si analitzem els darrers partits, la sensació que mostrava l'equip era que volia arribar al final de Lliga com fos, iniciava els partits pensant en acabar-los i donant per bo l'empat a zero. Fins ara el Girona estava fora les posicions de descens i es movia per la classificació igual que aquell ciclista que està arribant a la meta, però la part final fa molta pujada i per darrere venen adversaris que estan més forts. La meta final encara no ha arribat però els ciclistes ja han avançat un Girona al qual li manquen quatre jornades per l'esprint final, i com a mínim està obligat a atrapar un dels perseguidors que l'han avançat. S'acaba una setmana complicada per als gironins. La derrota de dimarts al José Zorrilla davant el rival més directe que tenen, el Reial Valladolid, va deixar tocada una plantilla que no para de rebre cops. El club i la direcció tècnica són els primers que desitgen veure l'equip a Primera Divisió la temporada vinent: han reflexionat, han valorat la situació, segur que han sospesat els avantatges i inconvenients per confiar en un tècnic que ara més que mai necessita el recolzament de tothom.



Sense complexos. L'equip necessita Lliga, necessita jugar per refer-se i encarar el tram decisiu del campionat fort mentalment. Recolzats per l'afició, els jugadors han de jugar alliberats i preparats per donar-ho tot fins a aconseguir la permanència. L'equip té capacitat per guanyar partits. Com que ja ho ha fet en moltes ocasions ha de creure que també pot guanyar ara. En aquestes alçades ja no és només qüestió de tàctica, de sistemes de joc, d'estratègia, ara cal lluitar contra elements a vegades incontrolables; el primer repte passa per superar la pressió que suposa viure en descens, com també controlar les adversitats si el rival domina el partit o s'avança en el marcador. Aspectes com mantenir la tensió justa sense caure en la precipitació i gestionar les emocions també ajudaran a uns futbolistes que han de jugar sense complexos, al límit de les seves possibilitats i centrats a no parar fins a guanyar el partit.



Pressió alta. El Girona va afrontar els partits de Vigo i Valladolid pensant molt en els aspectes defensius i sense executar els ofensius. Lluny d'anar a buscar el seu adversari, pressionar-lo i condicionar-lo en el seu joc, va cedir la pilota al rival per replegar a camp propi per defensar sense encert. Els d'Eusebio han de ser valents, no poden esperar al darrere un Sevilla que si juga prop de la porteria de Yassine Bounou disposarà d'ocasions de gol massa sovint. La pressió alta, la intensitat al mig camp i el replegament quan l'adversari superi línies han de ser una constant per poder defensar bé i mantenir la porteria a zero. En atac, Stuani i Portu poden disposar d'espais: els sevillans no jugaran al darrere i a partir de la recuperació al centre els locals podran enllaçar transicions defensa-atac. Precisió en les passades, coordinació de moviments i efectivitat davant el porter rival han de ser les virtuts d'un Girona que necessitarà encert de cara a gol.



Una plantilla carregada de qualitat. Joaquín Caparrós presentarà una alineació amb molts futbolistes de perfil ofensiu i de molta qualitat. L'entrenador va agafar la direcció de l'equip just després que els andalusos quedessin eliminats de l'Europa League i l'ha situat de nou prop de les posicions de Champions. El Sevilla presentarà una alineació plena de futbolistes destacats: a la porteria el xec Tomas Vaclik, un porter que ha arribat a la Lliga per destacar en la seva posició; al darrere, en una defensa de quatre, hi jugaran dos laterals de molta projecció ofensiva, Jesús Navas a la dreta i Sergio Escudero o bé Quincy Promes a l'esquerra: si juga l'holandès serà un dels futbolistes que caldrà tancar més bé, la seva velocitat afegida a la profunditat que busca en cada acció el converteixen un jugador molt perillós. A l'eix de la defensa, dominant molt bé les accions de joc aeri i per marcar Stuani, hi veurem el portuguès Daniel Carriço i Sergi Gómez. Els centrals se senten millor quan el seu equip està replegat, defensen bé i són contundents en les jugades dividides. Al centre del camp la pressió cal exercir-la sobre Ever Banega. El futbolista argentí és l'encarregat de portar el control a la zona d'elaboració del joc; en aquest sentit serà necessari un bon marcatge per evitar que entri en contacte amb la pilota i d'aquesta forma anul·lar un dels jugadors bàsics en l'esquema de Caparrós. Al seu costat, per dotar d'equilibri el mig camp, l'acompanyarà Roque Mesa. En atac, la qualitat dels andalusos no deixa cap mena de dubte i qualsevol dels jugadors que intervé en la fase de finalització disposa de desequilibri i de qualitat individual per decidir en les jugades a l'àrea rival: Pablo Sarabia se situarà a la dreta, mentre que Franco Vázquez pot ocupar la banda esquerra o jugar pel centre com a segon davanter. Els dos tenen la capacitat de conduir o desmarcar-se cap a passadissos interiors per poder deixar espais als laterals i crear ocasions arribant des de segona línia. A la davantera, l'exjugador del Barça Munir està en plena ratxa golejadora i jugarà al costat del francès Ben Yedder: els dos futbolistes són letals en la finalització i els seus desmarcatges, i la seva velocitat caldrà estar controlada en tot moment pels centrals gironins. No es presenta un partit gens còmode per al Girona. Està clar que els sevillans buscaran tres punts que els permetin continuar la dinàmica positiva, però davant l'adversitat i la situació dels locals els d'Eusebio han de fer un partit perfecte per poder guanyar a Montilivi al costat de la seva afició.